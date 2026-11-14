Microsoft Outageमुळे किती नुकसान झाले? कंपनीचा एका दिवसात किती व्यवसाय होतो?

Mansi Khambe
मायक्रोसॉफ्टच्या सेवांमधील एका मोठ्या तांत्रिक बिघाडामुळे जगभरातील व्यवसाय आणि सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजावर लक्षणीय परिणाम झाला.
हा बिघाड २४ तासांपेक्षा जास्त काळ चालला, ज्यामुळे कंपनीची ईमेल सेवा, आउटलुक आणि ऑनलाइन मीटिंग प्लॅटफॉर्म, टीम्सवर गंभीर परिणाम झाला.
मायक्रोसॉफ्टच्या या व्यत्ययामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची व्याप्ती आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर झालेल्या परिणामाबद्दल मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Microsoft Outageमुळे एकट्या मायक्रोसॉफ्टलाच ५०० दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे ४,७०० कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
बिझनेस स्टँडर्ड आणि काही सार्वजनिक अहवालानुसार, Microsoft Outageचा परिणाम ७० पेक्षा जास्त देशांमधील अंदाजे ४३० दशलक्ष वापरकर्ते आणि ३.७ दशलक्ष ते ४ दशलक्ष कंपन्यांवर झाला.
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, मायक्रोसॉफ्टचा एकूण वार्षिक महसूल अंदाजे $३३१.८४ अब्ज होता. ही रक्कम विभागल्यास, दैनंदिन महसूल अंदाजे $९०९.१ दशलक्ष येतो, जो अंदाजे ₹८,५४६ कोटी आहे.
३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मायक्रोसॉफ्टचा महसूल $९२.२८ अब्ज होता. याआधारे, दैनंदिन उलाढालीचा अंदाज अंदाजे $१ अब्ज किंवा अंदाजे ₹९,४२९ कोटी आहे.
अलीकडील ३ महिन्यांच्या दैनंदिन उलाढालीच्या अंदाजात मायक्रोसॉफ्ट ३६५ क्लाउड श्रेणीचा वाटा अंदाजे ३०% आहे. यावरून कंपनीच्या एकूण महसुलासाठी क्लाउड-संबंधित सेवांचे महत्त्व दिसून येते.
दरम्यान, कंपनीच्या महसुलाच्या आकडेवारीनुसार, तिची दैनंदिन उलाढाल ९०९ दशलक्ष ते १ अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान आहे.