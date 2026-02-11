रोज दूध आणि तुप प्यायलं तर शरीरात दिसतात 'हे' बदल

Apurva Kulkarni
सध्या माणसांमध्ये विटामिन्स, पोषक तत्वांची कमतरताना मोठ्या प्रमाणात जाणवते. त्यामुळे आपण काही घरगुती पदार्थांचं सेवन करतो.
तरुण वयातच हाडं ठिसूळ व्हायरल लागली असतील तर एक रामबाण उपगुती उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करु शकता.
रोज जर झोपण्यापूर्वी तुम्ही दुध आणि तूप प्यायलात तर तुमच्या शरीरात पुढील बदल दिसू शकतात.
जर तुम्ही रोज झोपण्यापूर्वी दुधात तुप मिक्स करुन प्यायलात तर हाडे मजबुत राहाण्यास मदत होते.
रोज दुध आणि तुप पिल्यानंतर शरीरातील रोगप्रतिरोधक क्षमता वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे तुम्ही अनेक आजारांपासून दूर राहतात.
तुम्ही जर नियमीत झोपण्यापूर्वी दुध आणि तूप प्यायलात तर सांधेदुखी कमी होऊ शकतो.
गर्भवती महिलांनी जर तूप आणि दुध रोज पिले तर त्यांना कॅल्शियम मिळतं. तसंच बाळाचा विकास होण्यास मदत होते.
