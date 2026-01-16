Mini Kashmir Satara: साताऱ्यात लपलेला निसर्गस्वर्ग, ज्याला म्हणतात ‘मिनी काश्मीर’

Monika Shinde

सातारा

कोयना नदीवर उभारलेला कोयना धरणामुळे तयार झालेला शिवसागर तलाव सातारा जिल्ह्यातील एक भव्य आणि महत्वाचा कृत्रिम जलसाठा आहे.

शिवसागर तलावाची वैशिष्ट्ये

जल विद्युत प्रकल्प, शेतीसाठी पाणीपुरवठा आणि पर्यटन या तिन्ही कारणांसाठी शिवसागर तलाव ओळखला जातो. पश्चिम घाटाच्या कुशीत वसलेला हा तलाव निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे.

जलक्रीडांचा आनंद

शिवसागर तलावांवर बोटिंगचा विशेष आनंद घेता येतो. स्पीड बोट. पॅडल बोट आणि स्कुटर बोटिंगसारख्या रोमांचक जलक्रीडा येथे पर्यटकांचे आकर्षण ठरतात.

आजूबाजूची ठिकाणे

हा तलाव महाबळेश्वरजवळील तापोळा गावाच्या परिसरात असून बामनोळी गावालाही अगदी जवळ आहे. त्यामुळे परिसरात फिरण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.

कोयना वन्यजीव अभयारण्य

शिवसागर तलाव कोयना वन्यजीव अभयाण्याचा एक भाग आहे. येथे विविध प्रजतीचे पक्षी आणि समृद्ध जैवविविधता पाहायला मिळते.

भेट देण्याची योग्य वेळ

हिवाळ्याच्या काळात शिवसागर तलाव परिसर अत्यंत शांत आणि रमणीय दिसतो. पिकनिक आणि निसर्गभ्रमंतीसाठी हा काळ सर्वोत्तम मानला जातो.

मिनी काश्मीरचा अनुभव

निसर्गसौंदर्यामुळे शिवसागर तलावाला "मिनी काश्मीर" अशी ओळख मिळाली आहे. येथे फोटोशूट बेस्ट ठिकाण आहे.

