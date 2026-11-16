मुंगूस आणि उदमांजर यात काय फरक?

Varsha Balhe
मुंगूस आणि उदमांजर दिसायला काहीसे सारखे वाटतात; पण त्यांची शरीररचना, राहण्याची जागा आणि खाण्याच्या सवयी वेगळ्या आहेत.
Mongoose vs Civet
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मुंगसाचं शरीर सडपातळ, पाय आखूड आणि तोंड टोकदार असतं. त्याच्या अंगावर राखाडी किंवा तपकिरी रंगाचे केस असतात.
Mongoose vs Civet
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उदमांजराचं शरीर मांजरासारखं असतं. त्याच्या डोळ्यांभोवती काळे ठिपके आणि पाठीवर काळे पट्टे दिसतात.
Mongoose vs Civet
esakal
मुंगूस प्रामुख्याने दिवसा फिरताना दिसतं. तर उदमांजर रात्री अन्नाच्या शोधात बाहेर पडतं.
Mongoose vs Civet
esakal
मुंगूस जमिनीवरील बिळांमध्ये आणि झुडपांमध्ये राहतं. उदमांजर झाडांवर, घरांच्या माळ्यावर किंवा कौलांमध्ये आश्रय घेतं.
Mongoose vs Civet
esakal
मुंगूस साप, उंदीर, कीटक, विंचू आणि अंडी खातं. तर उदमांजर फळं, बिया, कीटक आणि लहान प्राणी खातं.
Mongoose vs Civet
esakal
मुंगूस हे प्रामुख्याने जमिनीवर वावरणारं शिकारी प्राणी आहे, तर उदमांजर झाडांवर चढण्यात पटाईत असून फळं आणि लहान प्राणी खातं. त्यामुळे दोघांना ओळखणं सोपं होतं.
Mongoose vs Civet
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Panda Nanny Job
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