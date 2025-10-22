सकाळच्या 'या' सवयींमुळे होते केसांची नैसर्गिक वाढ

पुजा बोनकिले
केस मजबुत आणि घनदाट असावे सर्वांनाच वाटते.
यासाठी अनेक लोक हेअर प्रोडक्ट वापरतात. पण केमिकलमुळे केस खराब होतात.
तुम्ही पुढील काही सवयी लावल्यास केसांची योग्य वाढ करू शकता.
कॉफी, चहा, काहीही करण्यापूर्वी पाणी प्या. यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. तसेच केसांची वाढ होण्यास मदत मिळते.
Drink Water
सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी पौष्टिक पदार्थ खावे.
योगा केल्याने केसांची वाढ योग्य होते.
केसांच्या मुळात मसाज केल्याने केसांची वाढ लवकर होते.
केसांना घराबाहेर पडताना स्कार्फने झाकावे. यामुळे खराब होणार नाही.
Bhau Beej 2025 Auspicious Yoga
Sakal