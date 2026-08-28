मॉर्निंग वॉक की इव्हनिंग वॉक? आरोग्यासाठी काय बेस्ट?

Aarti Badade

सकाळचा वॉक

सकाळी चालण्यामुळे दिवसाची सुरुवात अ‍ॅक्टिव्ह आणि उत्साही पद्धतीने करण्यास मदत होते. शरीर आणि मन दोन्ही फ्रेश वाटू शकतात.

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Sakal

मूड आणि एनर्जीही सुधारते

सकाळच्या वॉकमुळे मूड चांगला राहण्यास आणि दिवसभर ऊर्जा जाणवण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात सकारात्मक पद्धतीने करता येते.

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Sakal

संध्याकाळचा वॉक

दिवसभराच्या कामानंतर संध्याकाळी चालणे हा देखील उत्तम पर्याय आहे. यामुळे दिवसभराचा थकवा आणि तणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

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Sakal

डिनरनंतर वॉक

रात्रीच्या जेवणानंतर हलकं चालणंही चांगली सवय ठरू शकते. जेवणानंतर थोडं चालल्याने पचनक्रियेला मदत होऊ शकते.

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Sakal

उन्हाळ्यात योग्य वेळ कोणती?

उन्हाळ्यात कडक ऊन टाळण्यासाठी सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी चालण्याची वेळ निवडणे अधिक सोयीचे ठरते.

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Sakal

वेळेपेक्षा नियमितता महत्त्वाची

वॉकचा फायदा फक्त सकाळी किंवा संध्याकाळी चालण्यावर अवलंबून नसतो. दररोज नियमित चालणे आणि सक्रिय जीवनशैली ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

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Sakal

मग सर्वात चांगली वेळ कोणती?

तुमच्यासाठी जी वेळ रोज सहजपणे पाळता येईल, तीच वॉकसाठी सर्वोत्तम वेळ! सकाळ असो वा संध्याकाळ, नियमित चालण्याची सवय लावणे महत्त्वाचे आहे.

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Sakal

केशर पाणी प्यायल्याने शरीरात काय होतात बदल?

Benefits of Drinking Saffron Water

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Sakal

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