या आहेत भारतातल्या सर्वात महागड्या शाळा!

अभ्यासक्रम: IB
वार्षिक फी: ₹16–18 लाख
भारतातील सर्वात महागडी रेसिडेन्शियल शाळा
woodstock school
अभ्यासक्रम: ICSE, IGCSE, IB
वार्षिक फी: ₹9–10 लाख
"Dare to Excel" या ब्रीदवाक्यासाठी प्रसिद्ध
dhirubhai ambani international school
अभ्यासक्रम: IB (PYP, MYP, DP)
वार्षिक फी: ₹9–11 लाख
उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी ओळखली जाते
ecole globale school dehradun
अभ्यासक्रम: IB, IGCSE, ISC
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फी: ₹11.95 लाख
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी फी: ₹14.93 लाख
the doon school
अभ्यासक्रम: CBSE
वार्षिक फी: ₹7–9 लाख
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेली प्रतिष्ठित बॉयज स्कूल
scindia school
अभ्यासक्रम: IB, IGCSE
वार्षिक फी: ₹10–12 लाख
भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे लोकप्रिय ठिकाण
the british school delhi
अभ्यासक्रम: IB (PYP, MYP, DP)
वार्षिक फी: ₹6.45–13.85 लाख
आधुनिक सुविधा आणि ग्लोबल करिक्युलम
pathways school delhi
अभ्यासक्रम: IB, IGCSE, CBSE
वार्षिक फी: ₹3.14–7.95 लाख
दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय शाळा
oakridge international school hyderabad
अभ्यासक्रम: IB, IGCSE, CBSE
वार्षिक फी: ₹6–10 लाख
नैसर्गिक वातावरणात जागतिक दर्जाचं शिक्षण
good shepherd international school ooty
अभ्यासक्रम: ICSE, ISC
वार्षिक फी: ₹7–9 लाख
भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूलपैकी एक
welham girls school
