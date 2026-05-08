आईच्या चेहऱ्यावर आणा खास हसू, 'या' छोट्या गोष्टी ठरतील मेमरेबल

Anushka Tapshalkar
दरवर्षी मे महिन्यातील दुसऱ्या रविवारी वर्ल्ड मदर्स डे साजरा होतो.
Mother's Day 2026
sakal
आईशी फक्त कामापुरते नाही, तर मनातल्या सगळ्या गोष्टी शेअर करा. जुने आठवणी आणि नवीन भावना बोलून दाखवा.
sakal
आई स्वतःच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करते. यंदा तिच्यासाठी पूर्ण आरोग्य तपासणी करून घ्या.
Take Her for Health Checkup
sakal
आईने सांगितलेली किंवा तुम्हाला माहित असलेली तिची छोटी मोठी इच्छा पूर्ण करून तिला आनंद द्या.
Make Her Wish True
sakal
आईसाठी एक छोटी चिठ्ठी लिहा किंवा व्हिडिओ बनवा आणि तिच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करा.
Express Gratitude
sakal
आईला पूर्ण दिवस स्वयंपाकातून आराम द्या आणि तिच्यासाठी तुम्ही स्वतः जेवण बनवा.
Help Her in Kitchen
sakal
फॅमिली मूव्ही, फिरायला जाणं किंवा घरातच क्वालिटी टाइम—आईसोबत दिवस खास बनवा.
Spend Some Time Together
sakal
आईला काय आवडतं ते लक्षात घेऊन तिच्या आवडीचा पदार्थ, संगीत किंवा activity organize करा.
Do Her Favorite Activity
sakal
Relationship Tips
Sakal