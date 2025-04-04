मुघल भारतात आल्यानंतर आपल्या देशाची काय अवस्था झाली? 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे, पाहून आश्चर्याचा धक्का बसेल

Saisimran Ghashi

भारतावर मुघलांचे राज्य

मुघल काळातील भारताचे फोटो तअसे उपलब्ध नाहीत पण चित्रकारांनी काढलेली दुर्मिळ छायाचित्रे आहेत.

mughal era old photos | esakal

ऐतिहासिक वास्तू

मुघल काळातील ऐतिहासिक वास्तूंची ही दुर्मिळ छायाचित्रे.

mughal historical places | esakal

ताजमहाल निर्मिती

ताजमहालच्या निर्मिती वेळीचे हे दुर्मिळ छायाचित्र आहे.

agra old photos | esakal

इंग्रज अधिकारी

मुघल दरबारात इंग्रज अधिकारी आहेत आपण या छायाचित्रात पाहू शकता.

mughal empire historical photos | esakal

मुघलांचे राज्य

ज्यावेळी भारतात मुघलांचे राज्य होते तेव्हा देशाचा नकाशा कसा होता हे पाहा.

mughal empire india old photos | esakal

आग्रा किल्ल्याचे प्रवेशद्वार

आग्रा किल्ल्याचे प्रवेशद्वार, मुघल शासक अकबरने निर्माण केले होते.

agra fort India old photos | esakal

दिल्लीचा दुर्मिळ नकाशा

मुघल साम्राज्यातील राजधानी दिल्लीचा हा दुर्मिळ नकाशा आहे.

mughal era delhi old photos | esakal

हिंदू तपस्वी

मुघल काळात एका मंदिरात हिंदू तपस्वीचे हे दुर्मिळ चित्र आहे.

mughal empire hindu old photos | esakal

राजवाड्याचे छायाचित्र

मुघल काळातील एका राजवाड्यात राणी, राजकन्या आणि राजा दिसत आहेत.

mughal empire kings old images | esakal

बहादुर शाह अली जफर

शेवटचे मुघल शासक बहादुर शाह अली जफर यांचे हे दुर्मिळ छायाचित्र आहे.

bahadur shah ali zafar old photos | esakal

1857 नंतरचा महाराष्ट्र कसा होता? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून वाटेल आश्चर्य

maharashtra after 1857 old photos | esakal
