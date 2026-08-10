नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम... तिन्ही शब्दांमागे वेगळा भाव; कधी कोणता शब्द वापरावा? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar
भेटल्यावर हात जोडून अभिवादन करणे ही भारतीय परंपरेचा एक भाग आहे. लोक अनेकदा 'नमस्ते', 'नमस्कार' आणि 'प्रणाम' यांना एकच समजून विचार न करता कोणालाही काहीही बोलतात.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
पण तुम्हाला माहित आहे का की आपल्या संस्कृती आणि भाषेत या तीन शब्दांचे अर्थ, भावना आणि वापराच्या पद्धती पूर्णपणे भिन्न आहेत?
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
आपण लहान मुलांबद्दल, समवयस्कांबद्दल, अनोळखी व्यक्तींबद्दल आणि वडीलधाऱ्यांबद्दल आदर व्यक्त करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
सामान्य ज्ञाननमस्ते, नमस्कार आणि प्रणाम या तीन सर्वात लोकप्रिय अभिवादन शब्दांमधील फरक जाणून घ्या आणि कोणता शब्द केव्हा वापरायचा हे शिका.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
'नमस्ते' हा शब्द 'नमः' आणि 'ते' या दोन संस्कृत शब्दांपासून बनलेला आहे. 'नमः' म्हणजे वाकणे किंवा आदर व्यक्त करणे आणि 'ते' म्हणजे 'तुम्ही'.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
त्यामुळे नमस्तेचा साधा अर्थ होतो, 'मी तुमच्यापुढे नतमस्तक होतो किंवा तुम्हाला माझा आदर व्यक्त करतो.'
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
आपण आपल्या समान दर्जाच्या लोकांना, मित्रांना किंवा आपल्यापेक्षा लहान असलेल्यांना अभिवादन करण्यासाठी याचा वापर करतो. अनौपचारिक परिस्थितीत कोणाला भेटताना 'नमस्ते' म्हणणे सर्वात योग्य मानले जाते.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
'नमस्कार' हा शब्द 'नमः' आणि 'कर' या शब्दांपासून बनलेला आहे. 'कर' म्हणजे आकार किंवा भावना. अनेक लोकांना किंवा एखाद्या मेळाव्याला संबोधित करताना 'नमस्कार' म्हणणे सर्वात योग्य ठरते.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
हे एक औपचारिक अभिवादन आहे. तुम्ही कामावर असताना एखाद्या बैठकीत किंवा एखाद्या वयाने मोठ्या आणि अधिक आदरणीय व्यक्तीला भेटता तेव्हा 'नमस्कार' म्हणता.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
यातून श्रेष्ठत्वाची भावना आणि त्या व्यक्तीमधील आत्म्याबद्दल आदर व्यक्त होतो. तर 'प्रणाम' हा शब्द 'प्र' आणि 'नाम' या शब्दांपासून बनलेला आहे, जिथे 'प्र' म्हणजे विशेष किंवा उत्कृष्ट आणि 'नाम' म्हणजे नमन करणे.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीसमोर पूर्ण आदर आणि भक्तीने नतमस्तक होणे. आपल्यापेक्षा लहान किंवा समान दर्जाच्या व्यक्तींना कधीही प्रणाम केला जात नाही.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal
तो नेहमी वडीलधारी व्यक्ती, आई-वडील, शिक्षक आणि देवाप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी केला जातो. प्रणाम करताना, लोक अनेकदा पायांना स्पर्शही करतात, जे सर्वोच्च आदराचे प्रतीक आहे.
Indian Greetings Explained What Makes Namaste, Namaskar and Pranam Different?
ESakal