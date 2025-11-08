भारताची वाईन कॅपिटल! नाशिकमध्ये द्राक्ष उत्पादन मोठ्या प्रमाणात का घेतले जाते?

सकाळ डिजिटल टीम
नाशिकमध्ये द्राक्ष या पिकाचेच उत्पादन मोठ्या प्रमाणात का घेतले जाते या मागे काय कारण आहे जाणून घ्या.
द्राक्षांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे हिवाळ्यात थंड आणि कोरडे, तर उन्हाळ्यात उष्ण आणि कोरडे हवामान नाशिकमध्ये वर्षभर उपलब्ध असते. फळांच्या योग्य पक्वतेसाठी हे हवामान महत्त्वाचे मानले जाते.
येथील गाळाची आणि पाण्याचा चांगला निचरा होणारी माती (Well-drained alluvial soil) द्राक्षाच्या वेलींसाठी आदर्श आहे. जास्त पाणी धरून ठेवणारी माती मुळांसाठी हानिकारक ठरते, जी समस्या येथील मातीमुळे येत नाही.
द्राक्षांमध्ये साखरेचे प्रमाण (Sugar content) आणि चव (Flavour) विकसित होण्यासाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश आवश्यक असतो, जो नाशिकमध्ये उपलब्ध आहे.
गंगापूर धरण (Gangapur Dam) आणि इतर सिंचन प्रकल्पांमुळे कोरड्या हवामानातही द्राक्ष बागांना वर्षभर आवश्यक असणारे सिंचन उपलब्ध होते.
द्राक्षांना फळ पक्व होण्याच्या हंगामात कमी पावसाची गरज असते, ज्यामुळे फळ सडत नाही. नाशिकचे पर्जन्यमान द्राक्ष लागवडीसाठी योग्य मानले जाते.
सुला (Sula) सारख्या ब्रँड्ससह अनेक लहान-मोठ्या वायनरीज (Wineries) नाशिकमध्ये कार्यरत आहेत. यामुळे द्राक्षावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि वाइन तयार करण्यासाठी मोठी आणि शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होते.
नाशिकमधील द्राक्षे उच्च दर्जाची (Export Quality) असल्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत (International Market), विशेषतः युरोपीय देशांमध्ये मोठी मागणी आहे.
द्राक्ष शेती आणि वायनरी उद्योगाला शासनाकडून वेळोवेळी मिळणारे अनुदान आणि प्रोत्साहन या उद्योगाच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
