निसर्ग अन् इतिहासाची मेजवानी! रायगडजवळील ‘ही’ ठिकाणे नक्की पाहा

Aarti Badade

ऐतिहासिक रायगड किल्ला

सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेला हा किल्ला इतिहास आणि निसर्ग यांचा अप्रतिम संगम आहे.

Raigad nearby visiting places

मनमोहक दिवेआगर बीच

पांढरी शुभ्र वाळू आणि स्वच्छ निळसर पाणी असलेल्या या बीचवर सूर्यास्त पाहण्याचा अनुभव खास असतो.

निसर्गरम्य हरिहरेश्वर मंदिर

समुद्रकिनारी वसलेले हे मंदिर पर्यटकांना धार्मिक आणि निसर्गरम्य वातावरणाची अनुभूती देते.

वॉटर स्पोर्ट्ससाठी काशीद बीच

निळसर पाणी आणि पांढऱ्या वाळूमुळे प्रसिद्ध असलेल्या या बीचवर तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्सचा आनंद घेऊ शकता.

अभेद्य मुरुड-जंजिरा किल्ला

समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या या भव्य किल्ल्यापर्यंत बोटीने जाण्याचा प्रवास अत्यंत मजेशीर असतो.

धुंद करणारा ताम्हिणी घाट

धबधबे, हिरवाई आणि धुक्याच्या सान्निध्यातील इथला प्रवास मनाला वेगळीच शांतता देतो.

साहसी पर्यटनासाठी कोलाड

रिव्हर राफ्टिंगसाठी प्रसिद्ध असलेले कोलाड अ‍ॅडव्हेंचर प्रेमींसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे.

लोकप्रिय अलिबाग बीच

मुंबईजवळ असलेले हे ठिकाण आणि समुद्रातून चालत किल्ल्यापर्यंत जाण्याचा अनुभव पर्यटकांना आकर्षित करतो.

फणसाड वन्यजीव अभयारण्य

घनदाट जंगल आणि विविध पक्षी-प्राण्यांच्या वास्तव्यामुळे हे ठिकाण ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम आहे.

कुंडलिका नदीकाठी कॅम्पिंग

शांत वाहणारी नदी आणि हिरवागार परिसर असलेल्या या ठिकाणी कॅम्पिंगचा आनंद घेता येतो.

