नेपाळ भारताचा भाग नाही, तरीही नेपाळी लोक इंडियन आर्मी कशी काय जॉइन करतात?

Saisimran Ghashi

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

ब्रिटिश काळातील १८१४-१६ च्या अँग्लो-नेपाळ युद्धात नेपाळी गोरखा सैनिकांच्या शौर्याने प्रभावित होऊन ब्रिटिशांनी त्यांची भरती सुरू केली, जी स्वातंत्र्यानंतर भारताने चालू ठेवली.

१९४७ चे त्रिपक्षीय करार

भारत, नेपाळ आणि ब्रिटन यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नेपाळी नागरिकांना भारतीय सेनेत गोरखा रेजिमेंटमध्ये भरती होण्याची परवानगी मिळाली, ज्यामुळे नेपाळचा भाग नसतानाही ही सुविधा कायम राहिली

भारत-नेपाळ शांतता व मैत्री करार

१९५० सालातील या करारानुसार दोन्ही देशांच्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशात काम करण्याची मुभा मिळाली, ज्यामुळे नेपाळी तरुण भारतीय सेनेत सहज भरती होऊ शकतात.

गोरखा रेजिमेंटची भूमिका

भारतीय सेनेतील सात गोरखा रेजिमेंट विशेषतः नेपाळी गोरखांसाठी राखीव आहेत, ज्यात नेपाळमधून थेट भरती केली जाते.

शारीरिक आणि लढाई योग्यता

नेपाळी गोरखा सैनिकांची उच्च उंचावरील युद्धासाठी अनुकूल शारीरिक क्षमता आणि शौर्य यामुळे भारतीय सेना त्यांना प्राधान्य देते.

भरती प्रक्रिया

नेपाळमधील निश्चित ठिकाणी दरवर्षी भरती शिबिरे आयोजित केली जातात, ज्यात नेपाळी उमेदवार सहभागी होऊन चयनित होतात आणि भारतीय नागरिकत्वाची गरज नसते.

समान सुविधा आणि पेन्शन

नेपाळी सैनिकांना भारतीय सैनिकांप्रमाणेच वेतन, वैद्यकीय सुविधा आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते, ज्यामुळे भेदभाव टाळला जातो.

सांस्कृतिक आणि कुटुंबीय जोड

अनेक कुटुंबांमध्ये गोरखा परंपरा चालत असल्याने आणि सांस्कृतिक समानतेमुळे नेपाळी तरुण सहज भारतीय सेनेत सामील होतात.

भारत-नेपाळ संबंध

हा करार भारत-नेपाळ संबंध मजबूत ठेवण्यासाठी आणि सीमेवरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा असून नेपाळला भारताच्या प्रभावक्षेत्रात ठेवण्यास मदत करतो

