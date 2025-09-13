नेपाळ भारताचा भाग नाही, तरीही नेपाळी लोक इंडियन आर्मी कशी काय जॉइन करतात?

Saisimran Ghashi
ब्रिटिश काळातील १८१४-१६ च्या अँग्लो-नेपाळ युद्धात नेपाळी गोरखा सैनिकांच्या शौर्याने प्रभावित होऊन ब्रिटिशांनी त्यांची भरती सुरू केली, जी स्वातंत्र्यानंतर भारताने चालू ठेवली.
How Nepali citizens join Indian Army
esakal
भारत, नेपाळ आणि ब्रिटन यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नेपाळी नागरिकांना भारतीय सेनेत गोरखा रेजिमेंटमध्ये भरती होण्याची परवानगी मिळाली, ज्यामुळे नेपाळचा भाग नसतानाही ही सुविधा कायम राहिली
Nepal India military recruitment process
esakal
१९५० सालातील या करारानुसार दोन्ही देशांच्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशात काम करण्याची मुभा मिळाली, ज्यामुळे नेपाळी तरुण भारतीय सेनेत सहज भरती होऊ शकतात.
Gorkha regiments in Indian Army history
esakal
भारतीय सेनेतील सात गोरखा रेजिमेंट विशेषतः नेपाळी गोरखांसाठी राखीव आहेत, ज्यात नेपाळमधून थेट भरती केली जाते.
Why Nepali soldiers serve in India
esakal
नेपाळी गोरखा सैनिकांची उच्च उंचावरील युद्धासाठी अनुकूल शारीरिक क्षमता आणि शौर्य यामुळे भारतीय सेना त्यांना प्राधान्य देते.
India Nepal friendship treaty military
esakal
नेपाळमधील निश्चित ठिकाणी दरवर्षी भरती शिबिरे आयोजित केली जातात, ज्यात नेपाळी उमेदवार सहभागी होऊन चयनित होतात आणि भारतीय नागरिकत्वाची गरज नसते.
Gorkha soldiers Indian Army history
esakal
नेपाळी सैनिकांना भारतीय सैनिकांप्रमाणेच वेतन, वैद्यकीय सुविधा आणि सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते, ज्यामुळे भेदभाव टाळला जातो.
How Nepali youth in Indian Army recruitment
esakal
अनेक कुटुंबांमध्ये गोरखा परंपरा चालत असल्याने आणि सांस्कृतिक समानतेमुळे नेपाळी तरुण सहज भारतीय सेनेत सामील होतात.
India Nepal Gorkha military tradition
esakal
हा करार भारत-नेपाळ संबंध मजबूत ठेवण्यासाठी आणि सीमेवरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा असून नेपाळला भारताच्या प्रभावक्षेत्रात ठेवण्यास मदत करतो
Strategic importance of Nepali soldiers in Indian Army
esakal
mughal era maharashtra rare photos
esakal