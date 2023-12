१ जानेवारीलाच का साजरं करतात नवीन वर्ष? जाणून घ्या

31 डिसेंबर 2023 रोजी दिवस संपताच, मध्यरात्री 12 वाजता जग 2024 वर्षाचे स्वागत करेल. या दिवशी १ जानेवारीला जुन्या वर्षाचा निरोप घेऊन नवीन वर्ष साजरे केले जाते, पण नवीन वर्ष १ जानेवारीपासून का सुरू होते?

