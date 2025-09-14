गुलाबी ओठांसाठी झोपण्यापूर्वी करा हे रुटीन फॉलो!

Aarti Badade
झोपताना ओठ कोरडे पडतात, त्यामुळे योग्य निगा ठेवणे महत्वाचे आहे.
झोपण्यापूर्वी ओठांवरील मेकअप किंवा घाण हलक्या हाताने काढून टाका.
साखर किंवा लिप स्क्रब वापरून मृत त्वचा काढा. ओठ होतील मऊ व गुलाबी.
जाड लिप बाम किंवा नाईट लिप मास्क लावा. रात्रभर ओठ राहतील मॉइश्चराइज्ड.
ओठ कोरडे पडू नयेत म्हणून दिवसभर पाणी पिणे विसरू नका.
व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स असलेली ओठांची उत्पादने निवडा.
थंड वा कोरड्या हवेत ओठांना योग्य काळजी द्या.
दररोज लिप केअर केल्यास ओठ होतील नेहमीसाठी मऊ, गुलाबी आणि निरोगी!
