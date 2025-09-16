एक-दोन नाही तर नऊ प्रेमी... औरंगजेबाचा हरमवर छापा अन् बहिणीला रंगेहाथ पकडलं

छापा

औरंगजेबाने स्वतः हरमवर छापा टाकून बहिण रोशनआराचा इराणी आशिक रंगेहात पकडला.

शिक्षा

इराणी आशिकाला ताबडतोब मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

आरोप

रोशनआरावर नऊ आशिक असल्याचा आरोप झाला आणि त्यातील अनेक पकडले गेले.

कायदा

हनाफ़ी कायद्यानुसार पाच आशिकांना मृत्यूदंड दिला गेला.

बचाव

चार आशिकांची सुटका जेबुन्निसाने करून दिली असे म्हटले जाते.

मत्सर

रोशनआराने पलटवार करत जेबुन्निसाचेही काही आशिक असल्याचे सांगितले.

पदवी

रोशनआराकडून मल्लिका-ए-जहांचा किताब काढून घेण्यात आला.

शिकायत

रोशनआराविरुद्ध गैरव्यवहार आणि पुरुषांशी संबंधांच्या तक्रारी वाढत होत्या.

तडफ

शाहजहांच्या काळातसुद्धा रोशनआरा अनेकदा आशिकांसोबत रंगेहात पकडली गेली होती.

जबाबदारी

रोशनआराची देखरेख करण्याची जबाबदारी आधी जहांआराने आणि नंतर जेबुन्निसाने घेतली.

बदनामी

हरमातील घटनांमुळे रोशनआराची बदनामी दूरदूर पसरली.

जहर

रोशनआराने विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची नोंद आहे.

पुनर्नियुक्ती

जहांआराला पुन्हा मल्लिका-ए-जहांच्या पदावर नेमण्यात आले.

इश्क

जेबुन्निसाचे मन वजीर मीर असकरी आकिल खानाकडे झुकले होते, अशी अफवा पसरली.

फिकीर

जहांआराला पुढील जबाबदाऱ्या आणि जेबुन्निसाच्या वर्तनाबद्दल चिंतित होती.

