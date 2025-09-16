एक-दोन नाही तर नऊ प्रेमी... औरंगजेबाचा हरमवर छापा अन् बहिणीला रंगेहाथ पकडलं

Sandip Kapde
औरंगजेबाने स्वतः हरमवर छापा टाकून बहिण रोशनआराचा इराणी आशिक रंगेहात पकडला.
इराणी आशिकाला ताबडतोब मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
रोशनआरावर नऊ आशिक असल्याचा आरोप झाला आणि त्यातील अनेक पकडले गेले.
हनाफ़ी कायद्यानुसार पाच आशिकांना मृत्यूदंड दिला गेला.
चार आशिकांची सुटका जेबुन्निसाने करून दिली असे म्हटले जाते.
रोशनआराने पलटवार करत जेबुन्निसाचेही काही आशिक असल्याचे सांगितले.
रोशनआराकडून मल्लिका-ए-जहांचा किताब काढून घेण्यात आला.
रोशनआराविरुद्ध गैरव्यवहार आणि पुरुषांशी संबंधांच्या तक्रारी वाढत होत्या.
शाहजहांच्या काळातसुद्धा रोशनआरा अनेकदा आशिकांसोबत रंगेहात पकडली गेली होती.
रोशनआराची देखरेख करण्याची जबाबदारी आधी जहांआराने आणि नंतर जेबुन्निसाने घेतली.
हरमातील घटनांमुळे रोशनआराची बदनामी दूरदूर पसरली.
रोशनआराने विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची नोंद आहे.
जहांआराला पुन्हा मल्लिका-ए-जहांच्या पदावर नेमण्यात आले.
जेबुन्निसाचे मन वजीर मीर असकरी आकिल खानाकडे झुकले होते, अशी अफवा पसरली.
जहांआराला पुढील जबाबदाऱ्या आणि जेबुन्निसाच्या वर्तनाबद्दल चिंतित होती.
