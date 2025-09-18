यशस्वी करिअरचं गुपित लपलंय या छोट्या सवयीत! आजच अंगीकारा

Anushka Tapshalkar

नोट्स

अवघड गोष्टी सहज लक्षात ठेवण्यासाठी आणि शिक्षण अधिक सोपं करण्यासाठी नोट्स घेणं अत्यंत फायदेशीर ठरतं.

Taking Notes

स्मरणशक्ती सुधारते

नोट्स लिहिल्याने माहिती मेंदूत घट्ट बसते आणि नंतर आठवायला सोपी जाते.

Improves Memory

लक्ष केंद्रीत होते

नोट्स घेताना सक्रियपणे ऐकावे लागते, त्यामुळे एकाग्रता वाढते आणि विचलित होणे कमी होते.

Focuses on Aim

सक्रिय शिकण्यास प्रवृत्त करते

माहिती आपल्याच शब्दांत लिहिल्याने ती समजून घेण्याची प्रक्रिया सुधारते.

Encourages for Active Learning

विचारशक्ती वाढवते

नोट्स करताना महत्वाचे मुद्दे निवडावे लागतात, त्यामुळे विश्लेषण आणि समालोचन क्षमता मजबूत होते.

Increases Thinking Ability

कल्पना व्यवस्थित मांडायला मदत करते

नोट्स परत वाचणे आणि पुन्हा लिहिणे यामुळे माहिती सुबकपणे मांडता येते.

Helps Present the Idea

दीर्घकालीन स्मरणशक्तीला आधार मिळतो

नोट्स पुनरावलोकन केल्याने माहिती अल्पकालीन स्मरणशक्तीतून दीर्घकालीन स्मरणशक्तीत जाते.

Supports Long Term Memory

अभ्यासातील कामगिरी सुधारते

नियमित नोट्स लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक निकाल चांगले असल्याचे संशोधन सांगते.

Improves Study Quality

करिअरमध्येही उपयुक्त

नोट्स घेण्याची सवय परीक्षांसोबतच प्रोजेक्ट्स आणि नोकरीतही ज्ञान योग्यरीत्या वापरायला मदत करते.

Helps in Career

