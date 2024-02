भारतात कोट्यधीशांची संख्या दोन लाखांहून अधिक

देशात वार्षिक एक कोटीहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या २.१६ लाखांहून अधिक झाल्याची माहिती आज संसदेत देण्यात आली.

number of crorepatis in india increased finance minister nirmala sithraman in parliament | Sakal