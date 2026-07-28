दारूच्या दुकानांतून 'Old Monk' अचानक गायब का? परत मिळणार की नाही?

Vinod Dengale

Old Monk गायब

सध्या महाराष्ट्रात आणि एकूणच देशभरातील दारूच्या दुकानांत Old Monk ही दारू मिळत नाही. त्यामुळे नेमकं काय झालं असा प्रश्न ग्राहकांना पडला.

Old Monk 

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कारण

याचं मुख्य कारण म्हणजे Old Monk चा स्टॉक संपला आहे. त्यामुळे हा उत्पादन आणि पुरवठा समस्या आहे नाकी कंपनी बंद झाली.

Reason 

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eSakal

स्टॉक का संपला?

पहिले म्हणजे उत्पादन कमी झाले. कंपनीचे लखनौ आणि चेन्नईमधील प्लांट काही वर्षाआधी बंद पडले.

Stock End 

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एकच प्लांट

सध्या फक्त महाराष्ट्रातील खोपोली येथील एक प्लांट सुरू आहे. त्यामुळे बाजारातील मागणीएवढे उत्पादन होत नाही.

Only one factory 

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eSakal

डिफेन्स डिमांड

सध्या डिफेन्स कडून Old Monk जास्त डिमांड आहे आणि त्यांना प्राधान्य मिळत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात स्टॉक तिकडे पाठवला जात आहे

Defence Demand 

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स्टॉकिंग वाढलं

काही दुकानदार आणि मद्यपी यांनी पावसाळा सुरू होण्याआधी मोठ्या प्रमाणात स्टॉक साठवून ठेवला त्यामुळे बाजारात माल शिल्लक नाही.

Stocking Increase 

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eSakal

FSSAI लेबलिंगचा मुद्दा

काही वृत्तांनुसार, FSSAI कडून Old Monk च्या लेबलची तपासणी सुरू आहे.

FSSAI Issue 

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लेबल बदल?

लेबलमध्ये बदल आवश्यक ठरल्यास जुना साठा बाजारातून परत मागवावा लागतो त्यामुळे काही ठिकाणी तात्पुरता तुटवडा आहे. मात्र, कंपनी किंवा FSSAI कडून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

Lebal

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eSakal

बंद नाही

Old Monk आऊट ऑफ स्टॉक झालीये कारण प्रोडक्शन कमी झाले आणि सप्लाय चेन डिस्टर्ब झाली पण Old Monk बंद झालेली नाही

Old Monk not closed 

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