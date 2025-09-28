130 वर्षांपूर्वी अमेरिका अन् भारत कसे होते? 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..!

Saisimran Ghashi
भारतात महिलांचे जीवन शंभर दीडशे वर्षांपूर्वी अगदीच साधे होते
पण अमेरिकेतील महिलांचे जीवन खूपच खुले होते, त्यांना हवे ते कपडे घालत होत्या
अमेरिकेतील सैन्याचे हे दुर्मिळ छायाचित्र
१९२१ मध्ये तुल्सा हत्याकांड घडले. हा हल्ला अमेरिकन इतिहासातील वांशिक हिंसाचाराच्या सर्वात घातक घटनांपैकी एक आहे.
भारतात शंभर दीडशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांचे राज्य होते त्यामुळे आपल्या लोकांनी खूप पिळवणूक झाली
भारतातील एक प्रमुख शहर मुंबईचा 1860 मधील फोटो
हे चार्ली चॅप्लिनचे छायाचित्र त्यांच्या १९२१ च्या "द किड" चित्रपटाच्या प्रसिद्धीचा फोटो आहे.
गुजरातमधील बंदराचा 100 वर्षांपूर्वीचा फोटो
दिल्लीच्या रस्त्यावर पारंपारिक नृत्य सादर करणाऱ्या ग्रुपचा दुर्मिळ फोटो
100 वर्षांपूर्वीची अमेरिकेतील शिक्षण पद्धती दाखवणारा हा फोटो
अमेरिकेत गाड्यांच्या शोरूम पुढे उभारलेले लोक. दुर्मिळ छायाचित्र
