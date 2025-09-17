असा स्वतंत्र झाला मराठवाडा! मुक्तिसंग्रामाचे 78 वर्षांपूर्वीचे 10 ऐतिहासिक फोटो

Saisimran Ghashi

मराठवाड्याची पार्श्वभूमी

मराठवाडा हा निजामशासित हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण मराठवाडा निजामाच्या ताब्यात राहिला.

निजामाचा विरोध

हैदराबादचा निजाम उस्मान अली खान याने स्वतंत्र भारतात सामील होण्यास नकार दिला आणि स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला.

जनतेचा लढा

मराठवाड्यातील जनतेने, विशेषतः स्वातंत्र्यसैनिकांनी, निजामाच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध सशस्त्र आणि अहिंसक लढा सुरू केला.

रझाकारांचा अत्याचार

निजामाच्या समर्थक रझाकारांनी मराठवाड्यातील जनतेवर अत्याचार केले, ज्यामुळे लोकांचा संताप वाढला.

भारतीय सैन्याची कारवाई

१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन पोलो' अंतर्गत हैदराबादवर हल्ला केला.

मराठवाड्याला मुक्ती

१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती पत्करली आणि मराठवाडा भारतात सामील झाला.

संग्रामातील प्रमुख नेते

स्वामी रामानंद तीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ यांसारख्या नेत्यांनी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

'मराठवाडा मुक्ती दिन'

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामामुळे मराठवाडा भारताचा अविभाज्य भाग बनला आणि १७ सप्टेंबर हा 'मराठवाडा मुक्ती दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

