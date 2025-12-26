Horoscope 26 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांच्या महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील

Puja Bonkile
प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्य उत्तम राहील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.