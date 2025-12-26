Horoscope 26 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांच्या महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील

Puja Bonkile

मेष :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

वृषभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मिथुन :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्य उत्तम राहील.

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

कन्या :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

तुळ :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

वृश्‍चिक :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

धनु :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मकर :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

कुंभ :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.