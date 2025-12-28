Horoscope 28 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे खर्चाचे प्रमाण वाढेल

सकाळ वृत्तसेवा
काहींचा धर्माच्या मार्गावरकल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
वाहने जपून चालवावीत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
मन आनंदी व आशावादी राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.