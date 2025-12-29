Horoscope 29 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना अनेकांचे सहकार्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा
उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.
प्रॉपर्टी व गुतंवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. प्रवास सुखकर होतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.