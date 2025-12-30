Horoscope 30 December 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कन्या :

वादविवाद टाळावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तुळ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

वृश्‍चिक :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

मकर :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न निर्माण होतील. मनोबल उत्तम राहील.

कुंभ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मीन :

व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.