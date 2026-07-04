महत्त्वाचं! 'या' दिवसांत डी-मार्टमध्ये खरेदीसाठी जाणं टाळावं; कधी आणि कारण काय?

Vrushal Karmarkar

डी-मार्ट

महिन्याच्या सुरुवातीला डी-मार्टसारख्या मोठ्या रिटेल स्टोअरमध्ये प्रचंड गर्दी का होते, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

D Mart Crowd

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ESakal

लांब रांगा

विशेषतः १ ते ७ तारखेदरम्यान खरेदीसाठी गेलेल्या ग्राहकांना लांबच लांब रांगा, पार्किंगची अडचण आणि स्टोअरमधील प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागतो.

D Mart Crowd

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ESakal

खरेदी

त्यामुळे अनेक नियमित ग्राहक या कालावधीत खरेदी टाळण्याचा सल्ला देतात. महिन्याच्या सुरुवातीला बहुतांश नोकरदारांना पगार मिळालेला असतो.

D Mart Crowd

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ESakal

ग्राहक

त्यामुळे महिनाभराचा किराणा, घरगुती वस्तू आणि इतर आवश्यक सामान खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक स्टोअरमध्ये येतात.

D Mart Crowd

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ESakal

ग्राहकांची संख्या

१ ते ७ तारखेदरम्यान शनिवार किंवा रविवार आल्यास ग्राहकांची संख्या आणखी वाढते. सुट्टीचा फायदा घेत अनेक कुटुंबे एकाच दिवशी मोठी खरेदी करतात.

D Mart Crowd

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ESakal

बिलिंग

गर्दीमुळे बिलिंगसाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. काही वेळा खरेदीपेक्षा बिलिंगसाठीच अधिक वेळ जातो.

D Mart Crowd

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ESakal

साठा

वाहनांसाठी पार्किंग मिळणे कठीण होते. अनेक ठिकाणी पार्किंगसाठीही प्रतीक्षा करावी लागते. लोकप्रिय ऑफर आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचा साठा गर्दीमुळे अपेक्षेपेक्षा लवकर संपण्याची शक्यता असते.

D Mart Crowd

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ESakal

गुरुवार

स्टोअरमध्ये मोठी गर्दी असल्याने निवांतपणे वस्तू पाहणे आणि खरेदी करणे अवघड होते. तुलनेने कमी गर्दीत खरेदी करायची असल्यास महिन्याच्या १० ते २५ तारखेतील सोमवार ते गुरुवार हा कालावधी अधिक सोयीचा मानला जातो.

D Mart Crowd

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ESakal

वेळ

तसेच स्टोअर उघडल्यानंतरची सकाळची वेळ किंवा दुपारची कमी गर्दीची वेळ निवडल्यास खरेदी अधिक आरामदायी होऊ शकते.

D Mart Crowd

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ESakal

नियमावली

ही कोणतीही अधिकृत नियमावली नसून, अनेक ग्राहकांच्या अनुभवावर आधारित व्यावहारिक निरीक्षण आहे. त्यामुळे वेळेचे नियोजन करून खरेदी केल्यास वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचू शकतात.

D Mart Crowd

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ESakal