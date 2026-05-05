Panchang

 

Sakal

Web Story

Panchang : 5 मे 2026 पंचांग! अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा शुभ योग, जाणून घ्या आजचे मुहूर्त व राहूकाळ

Panchang : ५ मे २०२६ च्या पंचांगानुसार अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा शुभ योग असून आजचे मुहूर्त व ग्रहस्थिती जाणून घ्या.

Aarti Badade

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०९

☀️ सूर्यास्त – १८:५३

🌞 चंद्रोदय – २२:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९

⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:१७

⭐ यमघंट काळ – ०९:२० ते १०:५५

♦️ लाभदायक----

लाभ मुहूर्त– १०:५५ ते १२:३१ 💰💵

अमृत मुहूर्त– १२:३१ ते १४:०६ 💰💵

👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९

⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:४१ ते ०९:२० | १०:५५ ते ११:१४ | १३:४७ ते १४:३८ | १७:१७ ते २१:०८ | २१:५३ ते २२:३८

⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०९ ते ०८:४१ | ११:१४ ते १३:४७ | १४:३८ ते १६:२० | २१:०८ ते २१:५३ | २२:३८ ते २४:००

🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २२:२३ ते ०३:५० पुढील दिवस | ओहोटी: ०३:५० पुढील दिवस ते ०९:१८ पुढील दिवस | भरती: ०९:१८ पुढील दिवस ते १६:१६ पुढील दिवस | ओहोटी: १६:१६ पुढील दिवस ते २३:१२ पुढील दिवस

🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)

🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)

🕉️ शिववास – २९:५७ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे

शालिवाहन शक १९४८

संवत्सर पराभव

अयन – उत्तरायण

ऋतु – वसंत

मास – वैशाख

पक्ष - कृष्ण पक्ष

तिथी – चतुर्थी (२९:५७ नं.) पंचमी

वार – मंगळवार

नक्षत्र – ज्येष्ठा (११:२५ नं.) मूळ

योग – शिव (२२:४० नं.) सिद्ध

करण – बव (१६:५७ नं.) बालव

चंद्र रास – वृश्चिक (११:२५ नं. धनु)

सूर्य रास – मेष

गुरु रास – मिथुन

📌 दिनविशेष – अंगारकी तारणी संकष्टी चतुर्थी (पुणे-चंद्रोदय रा.१०.१६), गणेशचंद्रार्घ्यदान

✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४-

जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये-

https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQxं

👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस

👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध

👗 आजचे वस्त्र – लाल

🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.

👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे

🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा

🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.

👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना ११:२५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.

👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना ११:२५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे

Also Read

रोहित शर्माचे दणक्यात पुनरागमन! ६ चौकार, ७ षटकार... सर्वाधिक ८४ धावा, तरीही मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार रायन रिकल्टनला; असं का?

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 05 मे 2026

आरोग्य‘चेतना’ : एका ‘चित्रा’ची ‘सर्जन’शील गोष्ट

ढिंग टांग : झालमुडी खॉबे...?

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : लहान मुलांतील थॅलेसेमिया

SCROLL FOR NEXT