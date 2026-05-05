Panchang : 5 मे 2026 पंचांग! अंगारकी संकष्टी चतुर्थीचा शुभ योग, जाणून घ्या आजचे मुहूर्त व राहूकाळ

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*
☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार
☀️ सूर्योदय – ०६:०९
☀️ सूर्यास्त – १८:५३
🌞 चंद्रोदय – २२:१६
⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९
⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५
⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०
⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८
⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३
⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:१७
⭐ यमघंट काळ – ०९:२० ते १०:५५
♦️ लाभदायक----
लाभ मुहूर्त– १०:५५ ते १२:३१ 💰💵
अमृत मुहूर्त– १२:३१ ते १४:०६ 💰💵
👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९
⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:४१ ते ०९:२० | १०:५५ ते ११:१४ | १३:४७ ते १४:३८ | १७:१७ ते २१:०८ | २१:५३ ते २२:३८
⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०९ ते ०८:४१ | ११:१४ ते १३:४७ | १४:३८ ते १६:२० | २१:०८ ते २१:५३ | २२:३८ ते २४:००
🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २२:२३ ते ०३:५० पुढील दिवस | ओहोटी: ०३:५० पुढील दिवस ते ०९:१८ पुढील दिवस | भरती: ०९:१८ पुढील दिवस ते १६:१६ पुढील दिवस | ओहोटी: १६:१६ पुढील दिवस ते २३:१२ पुढील दिवस
🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)
🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)
🕉️ शिववास – २९:५७ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे
शालिवाहन शक १९४८
संवत्सर पराभव
अयन – उत्तरायण
ऋतु – वसंत
मास – वैशाख
पक्ष - कृष्ण पक्ष
तिथी – चतुर्थी (२९:५७ नं.) पंचमी
वार – मंगळवार
नक्षत्र – ज्येष्ठा (११:२५ नं.) मूळ
योग – शिव (२२:४० नं.) सिद्ध
करण – बव (१६:५७ नं.) बालव
चंद्र रास – वृश्चिक (११:२५ नं. धनु)
सूर्य रास – मेष
गुरु रास – मिथुन
📌 दिनविशेष – अंगारकी तारणी संकष्टी चतुर्थी (पुणे-चंद्रोदय रा.१०.१६), गणेशचंद्रार्घ्यदान
👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस
👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध
👗 आजचे वस्त्र – लाल
🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.
👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे
🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा
🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.
👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना ११:२५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.
👉 चंद्रबळ (पुढे) – मिथुन , कर्क , तुळ , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना ११:२५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे