मयूर सिंहासनासह कोहिनूरची लूट; मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास... कर्नालची लढाई कधी, का आणि कुणामध्ये झाली?

Vrushal Karmarkar

लढाया

भारतीय इतिहासाकडे पाहिल्यास आपण विविध युद्धांबद्दल वाचतो आणि ऐकतो. यातील सर्वात प्रमुख युद्ध म्हणजे पानिपतची लढाई. ज्याच्या भूमीने इतिहासात तीन मोठ्या लढाया पाहिल्या आहेत.

Karnal Battle History

|

ESakal

ऐतिहासिक स्थान

पानिपतपासून थोड्या अंतरावर असलेले कर्नाल देखील एक महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थान आहे. कारण इथेच एक ऐतिहासिक लढाई झाली. ज्यामुळे भारतातील मुघल सत्ता आणखी कमकुवत झाली.

Karnal Battle History

|

ESakal

कर्नालची लढाई

भारतातील सोने-चांदी लुटली गेली. २२ फेब्रुवारी १७३९ रोजी इराणी शासक नादिर शाह आणि दिल्लीत सत्तेवर असलेला मुघल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला यांच्यात कर्नालची लढाई झाली.

Karnal Battle History

|

ESakal

मुघलांचा पराभव

ही लढाई तीन तास चालली आणि त्यात मुघलांचा पराभव झाला. कर्नालच्या लढाईसाठी इतिहासकारांनी वेगवेगळी कारणे दिली आहेत, त्यापैकी एक राजकीय आहे.

Karnal Battle History

|

ESakal

नादर शाह

नादर शाहने कंदहार जिंकला होता. त्यानंतर त्याने मुहम्मद शाहला अफगाण बंडखोरांना काबूलमध्ये आश्रय घेण्यापासून रोखण्यास सांगितले. शाहने नकार दिला.

Karnal Battle History

|

ESakal

भारताची संपत्ती

त्या वेळी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सोने, चांदी आणि मौल्यवान दगड आहेत हे सर्वज्ञात होते. इराणची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नादर शाह भारताची संपत्ती लुटू इच्छित होता.

Karnal Battle History

|

ESakal

अवधचे नवाब सआदत खान

नादिरशहाच्या दिल्लीवरील हल्ल्याबाबत अवधचे नवाब सआदत खान आणि हैदराबादचे निजाम-उल-मुल्क यांच्यावरही नादिरशहाला दिल्लीवर हल्ला करण्यासाठी आमंत्रित केल्याचा आरोप आहे.

Karnal Battle History

|

ESakal

सोने आणि चांदीचे साठे

कर्नालची लढाई जिंकल्यानंतर, नादिर शाह दिल्लीतील लाल किल्ल्याकडे निघाला. तिथे पोहोचल्यानंतर त्याने लाल किल्ल्यातील सर्व सोने आणि चांदीचे साठे रिकामे केले.

Karnal Battle History

|

ESakal

इराणी सैनिक

जेव्हा दिल्लीतील स्थानिक लोकांनी नादिर शाह आणि त्याच्या सैन्याला विरोध केला तेव्हा नादिर शाहने दिल्लीत नरसंहार सुरू केला. या हत्याकांडात इराणी सैनिकांनी एकाच दिवसात दिल्लीत अंदाजे २६,००० लोकांची हत्या केली.

Karnal Battle History

|

ESakal

कोहिनूर हिरा

नादिर शाह दिल्लीत सुमारे ५३ दिवस राहिला. निघताना तो मौल्यवान कोहिनूर हिरा आणि मौल्यवान दगडांनी जडवलेला सोन्याचा मयूर सिंहासन सोबत घेऊन गेला.

Karnal Battle History

|

ESakal

गैरफायदा

या युद्धाने जगाला मुघलांचा कमकुवतपणा उघडकीस आणला. ज्याचा नंतर मराठे आणि इंग्रजांनी गैरफायदा घेतला.

Karnal Battle History

|

ESakal