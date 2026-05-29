पोटावरचा फॅट 20 होईल कमी नाश्त्यात खा 'हे' फळ!

Aarti Badade
चुकीची जीवनशैली, जंक फूडचे अतिसेवन आणि शरीरातील हार्मोन्सच्या बदलांमुळे पोटावर व मांड्यांवर वेगाने अतिरिक्त चरबी जमा होते.
Reduce Belly Fat in 20 Days with Papaya.
Sakal
वजन कमी करण्यासाठी डाएटच्या नावाखाली उपाशी राहिल्याने अशक्तपणा येतो; त्याऐवजी कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असलेली पपई खाणे उत्तम ठरते.
२१ दिवस नियमितपणे सकाळी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात एक वाटीभर ताज्या पपईचे सेवन केल्यास शरीरातील चरबी झपाट्याने कमी होण्यास मदत होते.
पपईमध्ये पाण्याचे आणि फायबरचे प्रमाण उच्च असल्याने अपचन, गॅस आणि अॅसिडिटीच्या त्रासापासून शरीराला त्वरित सुटका मिळते.
पपई खाल्ल्यामुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळते, पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि वारंवार अवेळी लागणारी भूक नियंत्रित होते.
वजन वेगाने कमी करण्यासाठी पपईच्या तुकड्यांवर काळीमिरी पावडर आणि किंचित मीठ टाकून खाणे पोटाची ढेरी कमी करण्यासाठी अत्यंत गुणकारी ठरते.
पपई खाल्यानंतर लगेचच पचायला जड असलेले, तिखट किंवा जास्त तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे, जेणेकरून पपईचे शरीराला पूर्ण फायदे मिळतील.
