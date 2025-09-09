पितृपक्षात कावळ्याला एवढे महत्त्व का दिले जाते?

सकाळ डिजिटल टीम
पितृपक्षात कावळ्यालाचं का एवढे महत्व दिले जाते. काय आहेत या मागची कारणं आणि परंपरा जाणून घ्या.
Pitrupaksha
sakal
हिंदू धर्मानुसार, पितृ पक्षामध्ये कावळ्यांना मृत पूर्वजांचे प्रतिनिधी मानले जाते. असा विश्वास आहे की कावळा मानवी आणि पितरांच्या जगाला जोडणारा एक दुवा आहे.
Pitrupaksha
sakal
असे मानले जाते की पितृ पक्षात पूर्वजांचे आत्मे कावळ्याच्या रूपात पृथ्वीवर येतात. म्हणून, कावळ्याला अन्न दिल्याने पूर्वजांना ते अन्न मिळते, अशी लोकांची श्रद्धा आहे.
Pitrupaksha
sakal
श्राद्ध विधीमध्ये, पिंडदान (अन्नाचा गोळा) अर्पण केल्यानंतर, ते कावळ्याला खाऊ घालणे खूप महत्त्वाचे मानले जाते. जर कावळ्याने तो पिंड खाल्ला, तर याचा अर्थ असा होतो की पूर्वजांनी ते अन्न स्वीकारले आणि ते तृप्त झाले.
Pitrupaksha
sakal
कावळ्याने पिंड स्वीकारणे हा एक शुभ संकेत मानला जातो, तर त्याने ते नाकारल्यास काहीतरी अशुभ घडणार आहे, असा समज आहे.
Pitrupaksha
sakal
इंद्रदेव आणि काकसुरा यांच्या कथेनुसार, कावळ्यांना वरदान मिळाले होते की त्यांना दिलेले अन्न थेट पूर्वजांपर्यंत पोहोचेल.
Pitrupaksha
sakal
काही मान्यतेनुसार, कावळा यमदेवाशी संबंधित आहे, जो मृत्यूनंतरच्या जगाचा देव आहे. त्यामुळे, त्याला अन्न दिल्याने यमदेव प्रसन्न होतात आणि पितरांना शांती मिळते.
Pitrupaksha
sakal
कावळे पर्यावरणाचे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. ते नैसर्गिकरित्या स्वच्छतेचे कार्य करतात. त्यांना अन्न दिल्याने त्यांचे जीवनमान टिकून राहण्यास मदत होते.
Pitrupaksha
sakal
पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यांच्या योगदानाबद्दल आणि कुटुंबासाठी त्यांनी केलेल्या त्यागाबद्दल ही प्रथा त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करते.
Pitrupaksha
sakal
mughal era maharashtra rare photos
esakal