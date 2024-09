पांढरे केस तोडणं चुकीचं की बरोबर?

पांढरे केस तोडणे योग्य की अयोग्य? पांढरे केस तोडल्याने बाकी काळे केस पिकतात हा समज चुकीचा आहे,असे डॉ. क्रॅलेटी यांचे म्हणणे आहे. पण याने केसांची मुळे कमकुवत होतात.

Is it right or wrong to pluck white hair