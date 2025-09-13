दसऱ्यानंतर शनि नक्षत्र बदलेल, 'या' राशी होणार मालामाल

पुजा बोनकिले
ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला न्यायाची देवता मानले जाते. शनीला ग्रहांच्या समूहातील सर्वात शक्तीशाली ग्रह मानले जाते.
सध्या शनिदेव मीन राशीत वक्री स्थितीत बसले आहेत आणि जून 2027 पर्यंत या राशीत राहतील. अशावेळी, दसऱ्यानंतर, शनिदेव नक्षत्र बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम १२ राशींवर होईल.
यावेळी, शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्रात आहे आणि 3 ऑक्टोबर रोजी पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषांच्या मते, नक्षत्रातील या बदलामुळे काही राशींना जीवनात मोठे फायदे मिळणार आहेत.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी शनीचा नक्षत्र बदल खूप शुभ राहील. तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल आणि जीवनात आनंद येईल.
गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. अडकलेल्या कामांना गती मिळेल. उत्पन्नाच्या नवीन संधी मिळू शकतात.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंद घेऊन येईल. तुम्हाला आर्थिक संकटातून मुक्तता मिळेल. व्यवसायात मोठा नफा होऊ शकतो. परदेश प्रवासाची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून तुम्हाला नफा मिळेल
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा बदल खूप फलदायी ठरेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि जुनी प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नफा होईल.
वैवाहिक जीवनही आनंदी राहील. आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात तुम्हाला आदर मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.
nighttime remedies for Skin
Sakal