झटपट बनवा घरच्याघरी झणझणीत कोळंबी पुलाव!

Aarti Badade
अर्धा किलो कोळंबी, २ कप तांदूळ, २ कांदे, १ टोमॅटो, काजू, पुदिना, कोथिंबीर, तूप, तेल आणि चवीनुसार मीठ घ्या.
Prawns
Sakal
धणेपूड, जिरेपूड, शहाजिरे, बडीशेप, वेलची, लवंग, दालचिनी आणि मेथी एकत्र करून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.
Prawns rice
Sakal
स्वच्छ केलेल्या कोळंबीमध्ये मीठ, हळद आणि लाल तिखट मिसळून १० मिनिटे ठेवा आणि नंतर तेलात ३ ते ४ मिनिटे परतून घ्या.
Prawns
Sakal
लसूण, आले, हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर थोडे पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.
Prawn
तूप आणि तेलात बिर्याणीची पाने, शहाजिरे, कांदा आणि काजू परतून घ्या, त्यानंतर हिरवी पेस्ट आणि टोमॅटो घालून शिजवा.
Prawn
मसाल्यात परतलेली कोळंबी, हळद, तिखट, मीठ आणि तयार मसाला घालून दोन मिनिटे शिजवा, त्यानंतर भिजवलेले तांदूळ आणि पाणी घाला.
Prawn
झाकण ठेवून भात शिजवा आणि शेवटी मंद आचेवर ५ ते ६ मिनिटे ठेवून गरमागरम कोळंबी पुलाव कांद्याच्या रायत्यासोबत सर्व्ह करा.