पोटाचा कॅन्सर दूर ठेवायचा असेल तर आजच या सोप्या टिप्स करा फॉलो!

Aarti Badade
पोटाचा कॅन्सर हा जगभरातील एक मोठा धोका बनला आहे. पण घाबरू नका! जीवनशैलीत ४ छोटे बदल करून तुम्ही हा धोका पूर्णपणे टाळू शकता.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
ब्रोकली, कोबी, फ्लॉवर आणि केल यांसारख्या भाज्या पोटासाठी वरदान आहेत. यात असलेले 'सल्फोराफेन' कॅन्सरग्रस्त पेशींची वाढ रोखण्यास मदत करते.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
लसणामध्ये 'एलिसिन' नावाचे शक्तिशाली घटक असते. रोज कच्च्या लसणाचे सेवन केल्याने पोटातील हानिकारक जीवाणू नष्ट होतात आणि पचनसंस्थेचे संरक्षण होते.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
सॉसेज, बेकन आणि हॉट डॉग यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नामुळे कॅन्सरचा धोका वाढतो. त्याऐवजी ताजे मासे, चिकन किंवा घरगुती अन्नाचा आहारात समावेश करा.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
हा एक घातक जीवाणू आहे जो पोटात अल्सर आणि कालांतराने कॅन्सर निर्माण करू शकतो. सतत पोटदुखी किंवा अपचन होत असल्यास याची टेस्ट नक्की करून घ्या.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
क्रुसीफेरस भाज्या केवळ कॅन्सर रोखत नाहीत, तर यकृतातील (Liver) विषारी पदार्थ बाहेर काढून शरीर आतून स्वच्छ आणि निरोगी ठेवतात.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
'एच पायलोरी'चा संसर्ग दूषित पाणी आणि अस्वच्छतेमुळे होतो. त्यामुळे नेहमी शुद्ध पाणी प्या आणि स्वच्छतेचे नियम पाळा, जेणेकरून संसर्गाचा धोका टळेल.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
अचानक वजन कमी होणे, भूक न लागणे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. नियमित हेल्थ चेकअप आणि सकस आहार हाच कॅन्सरवर मात करण्याचा खरा मंत्र आहे.
Stomach Cancer Prevention
Sakal
Benefits of Moringa Flowers
Sakal