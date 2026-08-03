दररोज महिनाभर राजगिऱ्याची भाकरी खाल्ली तर शरीरात काय बदल होतात?

Yashwant Kshirsagar

ग्लुटेनमुक्त

राजगिरा हा ग्लुटेनमुक्त असतो आणि शरीरासाठी विविध आवश्यक पोषक तत्वांनी समृद्ध असतो.गव्हाची चपाती खाऊन कंटाळा आला आला असेल तर तुम्हाला राजगिऱ्याच्या पिठाची भाकरी एक चांगला आरोग्यदायी पर्याय आहे.

Health Benefits of Rajgira

आरोग्य सुधारणा

आम्ही राजगिरा पिठाचे सात आश्चर्यकारक फायदे आणि तुमचे आरोग्य सुधारण्यासाठी त्यांचा कसा वापर करता येईल, याबद्दल माहिती देणार आहोत.

Health Benefits of Rajgira

७ प्रमुख फायदे

पचन सुधारणे, वजन कमी करणे किंवा वाढवणे, किंवा आहारात अधिक पोषक तत्वांचा समावेश करणे यापैकी कोणत्याही गोष्टीसाठी सेंद्रिय राजगिरा पीठ खूप उपयुक्त ठरू शकते.

Health Benefits of Rajgira

प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

राजगिरा पीठ हा वनस्पतींपासून मिळणाऱ्या प्रथिनांचा एक उत्तम स्रोत आहे आणि म्हणूनच शाकाहारी किंवा 'व्हीगन' (पूर्णपणे वनस्पती-आधारित आहार घेणाऱ्या) लोकांसाठी हा एक चांगला आहाराचा पर्याय आहे. यात नऊही आवश्यक अमिनो ॲसिड्स असतात

Health Benefits of Rajgira

फायबरने समृद्ध

राजगिरा पीठ आहारातील फायबरने समृद्ध असते, जे शरीराच्या पचनसंस्थेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. हे मलविसर्जन सुलभ करण्यास मदत करते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करते आणि आतड्यांमधील आरोग्यदायी सूक्ष्मजीवांच्या (gut flora) वाढीस चालना देते.

Health Benefits of Rajgira

ग्लूटेन-मुक्त

राजगिरा पीठ पोषक तत्वांचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे कारण ते ग्लूटेन-मुक्त आहे यामुळे 'सिलियाक डिसीज' किंवा 'ग्लूटेन इनटॉलरन्स' असलेल्या लोकांसाठी हे पीठ अत्यंत योग्य ठरते.

Health Benefits of Rajgira

सूक्ष्म-पोषक घटक

राजगिरा पीठ कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यांसारख्या जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनीही भरपूर असते. हाडे तयार करणे आणि त्यांची निगा राखणे, ऑक्सिजनची देवाणघेवाण, स्नायूंचे आकुंचन आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचे नियमन यांसारख्या प्रक्रियांसाठी ही सूक्ष्म-पोषक तत्वे आवश्यक असतात.

Health Benefits of Rajgira

कोलेस्ट्रॉल

राजगिरा पिठाचे सेवन 'एलडीएल' कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि 'एचडीएल' कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास मदत करते. राजगिरा पिठातील बायोएक्टिव्ह संयुगे आणि फायबर (तंतूमय पदार्थ) या कोलेस्ट्रॉल कमी करणाऱ्या गुणधर्मासाठी कारणीभूत मानले जातात.

Health Benefits of Rajgira

वजन नियंत्रण

जर तुम्ही तुमच्या वजनाबाबत जागरूक असाल किंवा वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर आहारात राजगिरा पिठाचा समावेश करणे ही एक चांगली कल्पना आहे. यात कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी असते.

Health Benefits of Rajgira

आहारात कसा समावेश करावा ?

राजगिऱ्याच्या पिठापासून भाकरी शिवाय राजगिरा चपाती, पॅनकेक, कुकीज आणि ब्रेड देखील बनवता येतात.

Health Benefits of Rajgira

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Banana And Yogurt Benefits

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esakal

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