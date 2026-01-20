Horoscope 20 January 2025: 'या' राशीच्या लोकांना कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

गुरुकृपा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

कन्या :

आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तुळ :

प्रवास सुखकर होतील. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

धनु :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मकर :

शासकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. गुरुकृपा लाभेल.

कुंभ :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.

मीन :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.