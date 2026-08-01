कच्ची की भाजलेली बडीशेप? आरोग्यासाठी कोणती अधिक फायदेशीर?

Aarti Badade

दोन्हींचे वेगळे फायदे

कच्ची आणि भाजलेली बडीशेप दोन्ही आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत. मात्र, तुमच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sa

कच्ची बडीशेप का खावी?

कच्च्या बडीशेपमध्ये नैसर्गिक तेले अधिक प्रमाणात असतात. त्यामुळे पचन सुधारण्यास आणि अन्न लवकर पचण्यास मदत होते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

तोंडाची दुर्गंधी दूर करते

जेवणानंतर कच्ची बडीशेप खाल्ल्याने तोंडाला ताजेपणा येतो आणि दुर्गंधी कमी होण्यास मदत मिळते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त

भिजवलेली किंवा उपाशीपोटी मर्यादित प्रमाणात कच्ची बडीशेप खाल्ल्याने भूक नियंत्रणात राहण्यास मदत होऊ शकते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

भाजलेली बडीशेपचे फायदे

हलकी भाजलेली बडीशेप पचायला सोपी असते. गॅस, ॲसिडिटी आणि छातीत जळजळ होत असल्यास ती आराम देण्यास मदत करू शकते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

चव आणि सुगंध वाढतो

भाजल्यामुळे बडीशेप अधिक खमंग लागते. तिचा सुगंध वाढतो आणि गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

कोणती बडीशेप निवडाल?

पचन आणि तोंडाचा ताजेपणा हवा असेल तर कच्ची बडीशेप, तर ॲसिडिटी, गॅस आणि जळजळ कमी करायची असेल तर भाजलेली बडीशेप अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

Raw vs Roasted Fennel Seeds

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Sakal

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Sakal

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