Raw Papaya Benefits for Women : महिलांसाठी वरदान आहे 'कच्ची पपई'! मासिक पाळीच्या त्रासापासून ते वजनापर्यंत मिळतात 'हे' 7 फायदे

बाळकृष्ण मधाळे

महिलांनी कच्ची पपई का खावी?

कच्ची पपई ही केवळ भाजी किंवा फळ म्हणूनच नव्हे, तर पोषक घटकांचा चांगला स्रोत म्हणूनही आहारात समाविष्ट केली जाते.

Raw Papaya Benefits for Women

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पपईचे 7 अद्भुत फायदे

पपईमध्ये पपेनसारखे एन्झाईम, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी कच्ची पपई उपयुक्त ठरू शकते. आहारात कच्ची पपई समाविष्ट करण्याचे ७ संभाव्य फायदे जाणून घेऊया.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

1. पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

कच्च्या पपईमध्ये पपेन हे प्रोटीन पचविणारे एन्झाईम आणि भरपूर फायबर असते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून कच्ची पपई घेतल्यास पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते. फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी करण्यासही मदत मिळू शकते.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

2. त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

कच्च्या पपईमध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए आणि अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. हे घटक त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. व्हिटॅमिन सी शरीरातील कोलाजेन निर्मितीमध्ये भूमिका बजावते, तर अँटीऑक्सिडंट्स ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून पेशींचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

3. वजन नियंत्रणासाठी चांगला पर्याय

कच्ची पपई तुलनेने कमी कॅलरी आणि फायबरयुक्त असते. फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते, त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होण्यास मदत मिळू शकते. त्यामुळे वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी संतुलित आहारात कच्च्या पपईचा समावेश करता येतो.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

4. मासिक पाळीच्या काळात फायदेशीर

कच्च्या पपईमध्ये पपेनसह काही जैविक घटक असतात. पारंपरिक आहारपद्धतींमध्ये कच्च्या पपईचा वापर मासिक पाळीशी संबंधित तक्रारींसाठी केला जातो. मात्र, पाळी नियमित करण्यासाठी कच्ची पपई प्रभावी ठरते, याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

5. मासिक पाळीतील अस्वस्थता कमी करण्यास मदत

मासिक पाळीदरम्यान काही महिलांना पोटदुखी, पोट फुगणे किंवा अस्वस्थता जाणवते. कच्च्या पपईतील पोषक घटक आणि फायबर एकूण आहार संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात. मात्र, मासिक पाळीतील वेदना कमी करण्यासाठी केवळ कच्च्या पपईवर अवलंबून राहू नये.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

6. स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी पारंपरिक वापर

कच्ची पपई शिजवून खाण्याची पद्धत काही ठिकाणी स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी प्रचलित आहे. यामुळे दूध वाढण्यास मदत होते, असा पारंपरिक समज आहे. मात्र, कच्ची पपई खाल्ल्याने दूध वाढते याबाबत पुरेसे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. स्तनपानादरम्यान आहाराबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

Raw Papaya Benefits for Women

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esakal

7. रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी उपयुक्त

कच्च्या पपईमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेला आधार देण्यास मदत करतात. नियमित आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून कच्ची पपई घेतल्यास एकूण आरोग्यासाठी फायदा होऊ शकतो.

Raw Papaya Benefits for Women

|

esakal

कच्ची पपई खाताना ही काळजी घ्या

कच्ची पपई शक्यतो शिजवून किंवा योग्य प्रकारे तयार करून खावी. विशेषतः गर्भवती महिलांनी कच्ची पपई किंवा तिचा लेटेक्स असलेले पदार्थ घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तसेच कोणत्याही आरोग्य समस्येवर उपचार म्हणून केवळ कच्च्या पपईचा वापर करू नये.

Raw Papaya Benefits for Women

|

esakal

टीप

कच्ची पपई आरोग्यदायी आहाराचा भाग असू शकते; मात्र तिचे सर्व फायदे प्रत्येक व्यक्तीला समान प्रमाणात मिळतीलच असे नाही. आरोग्याशी संबंधित विशिष्ट समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Raw Papaya Benefits

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esakal

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Raw Garlic Benefits

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