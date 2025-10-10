फॅटी लिव्हरचा धोका 50% पर्यंत कमी करा! दररोज खा हे 5 पदार्थ

Aarti Badade
फॅटी लिव्हरचा आजार (Fatty Liver Disease) जगात वेगाने वाढत आहे आणि जवळपास प्रत्येक तिसरा माणूस या समस्येने त्रस्त आहे. हे यकृतासाठी धोकादायक आहे.
Fatty Liver Diet
Sakal
फॅटी लिव्हरवर उपचार असले तरी, एका नवीन अभ्यासानुसार, आपल्या दैनंदिन आहारातले काही खास पदार्थ याचा धोका ५०% पर्यंत कमी करू शकतात!
Fatty Liver Diet
Sakal
हे पदार्थ विशेषतः प्रतिरोधक स्टार्चने (Resistant Starch) समृद्ध असतात. हा स्टार्च यकृतात चरबी जमा होणे कमी करतो आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारतो.
Sakal
थंड केल्यावर बटाट्यात प्रतिरोधक स्टार्च वाढतो. हा स्टार्च आतड्यात चांगले बॅक्टेरिया वाढवून जळजळ कमी करतो.
Sakal
यातही प्रतिरोधक स्टार्चचे प्रमाण जास्त असल्याने यकृतावरील चरबी कमी होते.
Sakal
बीन्स (मसूर, हरभरा) मध्ये भरपूर फायबर आणि प्रतिरोधक स्टार्च असतो. हे दररोज खाल्ल्याने यकृतावरील चरबी कमी होते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
Sakal
ही देखील प्रतिरोधक स्टार्चने समृद्ध असून यकृतावरील चरबी कमी करण्यास मदत करते.
Sakal
ओट्समधील विरघळणारे फायबर (Soluble Fiber) यकृतातील चरबी कमी करते आणि पचन सुधारते.
Sakal
हे ५ पदार्थ नियमितपणे खाल्ल्यास यकृतातील चरबी कमी होते, इन्सुलिनचे कार्य सुधारते आणि फॅटी लिव्हरचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. आजपासूनच आहारात बदल करा!
sakal
Sprouts for Weight Loss
Sakal