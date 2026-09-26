गोल की चौकोन... बांधकामासाठी कोणत्या प्रकारचे खांब अधिक मजबूत?

Mansi Khambe
घराला मजबुती देण्यासाठी खांब आणि तुळई आवश्यक असतात. बांधकामात गोल, चौरस किंवा आयताकृती खांब वापरले जातात.
Round and Square columns used in construction
ESakal
गोल खांब सामान्यतः मोठ्या हवेलींमध्ये, खास तयार केलेल्या घरांमध्ये किंवा मॉल्ससारख्या वास्तूंमध्ये आढळतात. तर निवासी बांधकामात बहुतेकदा चौरस खांब किंवा स्तंभ वापरले जातात.
Round and Square columns used in construction
ESakal
यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की चौरस खांब अधिक मजबूत असतात का? यामागचं उत्तर जाणून घ्या...
Round and Square columns used in construction
ESakal
जरी बहुतेक लोक चौरस खांब निवडत असले तरी, संरचनात्मक मजबुतीच्या बाबतीत गोल खांब किंवा स्तंभ हे चौरस खांबांपेक्षा अधिक मजबूत असतात.
Round and Square columns used in construction
ESakal
अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातून, गोल खांब हे चौरस खांबांपेक्षा अधिक मजबूत असतात, परंतु सामान्य घर बांधकामात ते अधिक सामान्यपणे वापरले जातात.
Round and Square columns used in construction
ESakal
गोल खांबावरील भार समान रीतीने विभागला जातो. त्याला कोपरे नसतात, त्यामुळे कोणत्याही एका भागावर अतिरिक्त दाब पडत नाही.
Round and Square columns used in construction
ESakal
चौकोनी खांबांना चार कोपरे असतात, जे अतिरिक्त दाबामुळे कमकुवत बिंदू बनू शकतात आणि त्यामुळे त्यांना तडे जाऊ शकतात.
Round and Square columns used in construction
ESakal
चौकोनी खांबांमध्ये शटरिंग, लाकडी फ्रेम तयार करणे, सळ्या सरळ करणे आणि एका रेषेत बसवणे सोपे असते. गोल खांबांसाठी विशेष फॉर्मवर्कची आवश्यकता असते, जे महाग आणि तयार करण्यास कठीण असते.
Round and Square columns used in construction
ESakal
घरांमधील विटांच्या भिंती सरळ असतात. यामुळे चौकोनी खांब भिंती आणि बीममध्ये सहज बसतात, ज्यामुळे जागेची हानी कमी होते आणि एक गुळगुळीत पृष्ठभाग मिळतो.
Round and Square columns used in construction
ESakal
गोल खांब अशा ठिकाणी वापरले जातात जिथे खांब उघडा असतो, जसे की सभागृहाच्या किंवा व्हरांड्याच्या मध्यभागी, किंवा जिथे जड भार आणि भूकंप सुरक्षा यांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते.
Round and Square columns used in construction
ESakal
गोल खांब मोठ्या पुलांमध्ये, बहुमजली इमारतींमध्ये, उड्डाणपुलांमध्ये आणि मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांमध्येही वापरले जातात.
Round and Square columns used in construction
ESakal