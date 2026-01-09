धनु राशीच्या लोकांना 2026 मध्ये नोकरीत मानसिक त्रास होण्याची शक्यता

Puja Bonkile
धनु राशीचे वार्षिक राशिभविष्य जाणून घेऊया.
नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी 2026 वर्ष कसे असेल हे जाणून घेऊया.
नोकरीतील धनु राशीच्या व्यक्तींनी या वर्षी अत्यंत काळजीपूर्वक राहावयाचे आहे.
मानसिक त्रास होण्याची शक्यता आहे.
स्थूलमानाने जानेवारी ते मे व नोव्हेंबर, डिसेंबर हे महिने चांगले जाणार आहेत.
दि. ०४/०२/२०२६ ते दि. १४/०५/२०२६, दि. ०५/०७/२०२६ ते दि. ३१/१२/२०२६ या तारखांना नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर असेल.
या राशीच्या लोकांसाठी नोकरीसाठी दि. २१/०६/२०२६ ते दि. ०४/०७/२०२६ हे दिवस प्रतिकूल असणार आहेत.
Scorpio career horoscope 2026 lucky months for job success
