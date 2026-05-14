17 व्या शतकात लंडनच्या पेपरमध्ये छापून आली होती शंभू राजेंची बातमी! पोर्तुगीजांची उडली झोप

Aarti Badade
१७ व्या शतकातील जगातील सर्वात जुन्या वृत्तपत्रांपैकी एक असलेल्या 'द लंडन गॅझेट'मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची बातमी १६८४ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती.
शंभू राजे छत्रपती झाल्यावर त्यांनी मुघल, पोर्तुगीज, ब्रिटीश आणि सिद्दी अशा चार बलाढ्य सत्तांशी एकाच वेळी लढा दिला होता.
१६८२ ते १६८४ दरम्यान संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील गोव्यावर इतके भयानक आक्रमण केले की, पोर्तुगीज फौज त्यांच्यासमोर तग धरू शकली नाही.
शंभू राजेंच्या आक्रमणामुळे पोर्तुगीज इतके घाबरले होते की, त्यांनी आपले रक्षण करण्यासाठी औरंगजेबाकडे मदतीची विनवणी केली होती.
पोर्तुगीजांच्या विनवणीनंतर औरंगजेबाने आपला मुलगा शाहजादा मुआज्जम याला मोठ्या फौजेसह मदतीसाठी पाठवल्याचा उल्लेख लंडनच्या या पेपरमध्ये आहे.
शंभू राजेंचा तडाखा इतका जबरदस्त होता की, गोव्यातील सर्वसामान्य लोकांपासून तेथील पाद्री लोकांपर्यंत सर्वांनाच त्यांची धडकी भरली होती.
विशेष म्हणजे, लंडन गॅझेटच्या या अंकात संभाजी महाराजांचा उल्लेख 'Raja Sevagi' (राजा शिवाजी) असा करण्यात आला होता.
