17 व्या शतकात लंडनच्या पेपरमध्ये छापून आली होती शंभू राजेंची बातमी! पोर्तुगीजांची उडली झोप

Aarti Badade

'द लंडन गॅझेट' आणि मराठा साम्राज्य

१७ व्या शतकातील जगातील सर्वात जुन्या वृत्तपत्रांपैकी एक असलेल्या 'द लंडन गॅझेट'मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाची बातमी १६८४ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती.

एकाच वेळी चार सत्तांशी संघर्ष

शंभू राजे छत्रपती झाल्यावर त्यांनी मुघल, पोर्तुगीज, ब्रिटीश आणि सिद्दी अशा चार बलाढ्य सत्तांशी एकाच वेळी लढा दिला होता.

गोव्यावरील थरारक आक्रमण

१६८२ ते १६८४ दरम्यान संभाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील गोव्यावर इतके भयानक आक्रमण केले की, पोर्तुगीज फौज त्यांच्यासमोर तग धरू शकली नाही.

पोर्तुगीजांनी औरंगजेबाकडे केली गयावया

शंभू राजेंच्या आक्रमणामुळे पोर्तुगीज इतके घाबरले होते की, त्यांनी आपले रक्षण करण्यासाठी औरंगजेबाकडे मदतीची विनवणी केली होती.

औरंगजेबाने धाडली मोठी फौज

पोर्तुगीजांच्या विनवणीनंतर औरंगजेबाने आपला मुलगा शाहजादा मुआज्जम याला मोठ्या फौजेसह मदतीसाठी पाठवल्याचा उल्लेख लंडनच्या या पेपरमध्ये आहे.

युरोपीय पाद्री लोकांमध्ये भीती

शंभू राजेंचा तडाखा इतका जबरदस्त होता की, गोव्यातील सर्वसामान्य लोकांपासून तेथील पाद्री लोकांपर्यंत सर्वांनाच त्यांची धडकी भरली होती.

पेपरमध्ये उल्लेख : 'राजा शिवाजी'

विशेष म्हणजे, लंडन गॅझेटच्या या अंकात संभाजी महाराजांचा उल्लेख 'Raja Sevagi' (राजा शिवाजी) असा करण्यात आला होता.

