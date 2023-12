संजू सॅमसनने शतक झळकावल्यावर बायसेप्स का दाखवले? वाचा

भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेत जाऊन 3 सामन्यांची वनडे मालिका जिंकून इतिहास रचला असून निर्णायक वनडे जिंकण्यात संजू सॅमसनने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

sanju samson biceps celebration after first ODI century IND VS SA