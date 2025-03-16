तुकोबांना गाथा का बुडवाव्या लागल्या, वाघोली कनेक्शन काय?

Sandip Kapde

प्रसिद्ध कथा

तुकाराम महाराजांच्या गाथांबद्दल एक प्रसिद्ध कथा आहे.

कीर्तन

काही पढीक पंडित आणि दांभिक लोक तुकोबांच्या कीर्तनाने नाराज होते.

परमार्थ

तुकाराम महाराज लोकांना परमार्थ सांगत आणि कीर्तनातून तत्त्वज्ञान देत.

संतत्वाचा मार्ग

हे पाहून अहंकारी मंडळींना त्यांचा संतत्वाचा मार्ग पटला नाही.

मंबाजीबुवा

विशेषतः मंबाजीबुवा यांना तुकाराम महाराजांचा प्रभाव सहन झाला नाही.

रामेश्वर शास्त्री

मंबाजीबुवा रामेश्वर शास्त्रीकडे तक्रार घेऊन गेले.

वाघोली

रामेश्वर शास्त्री वाघोली येथे राहात असत आणि मोठे विद्वान होते.

गाथा

शास्त्रींनी तुकोबांनी गाथा इंद्रायणीच्या डोहात बुडवण्याचा आदेश दिला.

तुकाराम

तुकाराम महाराजांनी ब्राह्मणांच्या आज्ञेप्रमाणे वागण्याचे मान्य केले.

गाथा

त्यांनी पूर्णपणे भगवंतावर विसंबून आपल्या गाथा पाण्यात सोडल्या.

समाधी

त्यानंतर तुकोबा डोहाच्या काठावर समाधी अवस्थेत बसले.

मान्यता

काही काळानंतर पांडुरंगानेच गाथा त्यांना परत आणून दिल्या, अशी मान्यता आहे.

आश्चर्यचकित

हा चमत्कार पाहून सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले.

प्रभाव

यानंतर तुकाराम महाराजांचा प्रभाव अधिक वाढला.

भक्तिभाव

आजही तुकाराम महाराजांची गाथा भक्तिभावाने वाचली जाते

