तुकोबांना गाथा का बुडवाव्या लागल्या, वाघोली कनेक्शन काय?

Sandip Kapde
तुकाराम महाराजांच्या गाथांबद्दल एक प्रसिद्ध कथा आहे.
काही पढीक पंडित आणि दांभिक लोक तुकोबांच्या कीर्तनाने नाराज होते.
तुकाराम महाराज लोकांना परमार्थ सांगत आणि कीर्तनातून तत्त्वज्ञान देत.
हे पाहून अहंकारी मंडळींना त्यांचा संतत्वाचा मार्ग पटला नाही.
विशेषतः मंबाजीबुवा यांना तुकाराम महाराजांचा प्रभाव सहन झाला नाही.
मंबाजीबुवा रामेश्वर शास्त्रीकडे तक्रार घेऊन गेले.
रामेश्वर शास्त्री वाघोली येथे राहात असत आणि मोठे विद्वान होते.
शास्त्रींनी तुकोबांनी गाथा इंद्रायणीच्या डोहात बुडवण्याचा आदेश दिला.
तुकाराम महाराजांनी ब्राह्मणांच्या आज्ञेप्रमाणे वागण्याचे मान्य केले.
त्यांनी पूर्णपणे भगवंतावर विसंबून आपल्या गाथा पाण्यात सोडल्या.
त्यानंतर तुकोबा डोहाच्या काठावर समाधी अवस्थेत बसले.
काही काळानंतर पांडुरंगानेच गाथा त्यांना परत आणून दिल्या, अशी मान्यता आहे.
हा चमत्कार पाहून सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले.
यानंतर तुकाराम महाराजांचा प्रभाव अधिक वाढला.
आजही तुकाराम महाराजांची गाथा भक्तिभावाने वाचली जाते