कान का टोचतात माहितीये? शास्त्रीय कारण जाणून घ्या

कान कधी टोचावे? कान टोचणे हे १०, १२ किंवा १६ व्या दिवशी किंवा ६, ७ किंवा 8 व्या महिन्यात करावे. बाळ जन्मल्यापासून विषम वर्षांत कधीही ते करता येते.

