चार दिवसांच एक वर्ष... शास्त्रज्ञांनी शोधली नवीन पृथ्वी, माणसं जगतील?

Sandip Kapde
आपल्या सौरमालेच्या पलीकडे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञ सतत संशोधन करत आहेत.
शास्त्रज्ञांनी सौरमालेच्या बाहेर एक नवीन आणि रोचक 'सुपर-अर्थ' ग्रह शोधला आहे.
हा नव्याने सापडलेला ग्रह पृथ्वीपेक्षा आकाराने जवळपास दुप्पट मोठा आहे.
TOI-1846b हे ग्रहाचे नाव असून तो पृथ्वीपेक्षा जवळपास ४.४ पट जड आहे.
हा ग्रह पृथ्वीपासून तब्बल १५४ प्रकाशवर्षे इतक्या दूर स्थित आहे.
या ग्रहाची त्रिज्या पृथ्वीच्या तुलनेत सुमारे १.७९२ पट जास्त असल्याचे आढळले आहे.
या ग्रहावर एक वर्ष फक्त ३.९३ दिवसांत म्हणजे साधारण चार दिवसांत पूर्ण होते.
TOI-1846b च्या पृष्ठभागाचे तापमान अंदाजे ५६८ केल्विन म्हणजेच सुमारे २९५°C आहे.
शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की हा ग्रह पाण्याने समृद्ध असू शकतो, मात्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
या ग्रहाची खात्री TESS मोहिमेबरोबरच जमिनीवरील उच्च-रिझोल्यूशन इमेजिंग आणि स्पेक्ट्रोस्कोपीद्वारे करण्यात आली आहे.
ग्रहाची अंतर्गत रचना अधिक स्पष्टपणे जाणून घेण्यासाठी रेडियल वेग निरीक्षणांची आवश्यकता आहे.
जीवन शोधण्याच्या दृष्टीने या ग्रहाचा TSM स्कोअर ४७ असून, आदर्श ९० च्या तुलनेत तो कमी मानला जातो.
