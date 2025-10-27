'इथे' शिवरायांना झाली होती अटक, पाहा औरंगजेबाने कैदेत ठेवलेली ऐतिहासिक हवेली

Vrushal Karmarkar
आग्र्याच्या शाहगंज परिसरात वसलेले कोठी मीना बाजार हे एका विस्तीर्ण मैदानाशेजारी असलेल्या टेकडीच्या माथ्यावर आहे. जिथे राजकीय सभा अनेकदा घेतल्या जातात.
या जागेवर जाण्यासाठी दाट झाडीतून एक अरुंद रस्ता ओलांडावा लागतो जो २० फूट उंच, एक मजली वसाहतकालीन इमारतीकडे जातो.
१८३७ मध्ये जुन्या इमारतीच्या अवशेषांवर बांधलेली ही रचना काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. मुख्य सभागृहाच्या प्रवेशद्वारावर 'राजा जय किशन दास भवन' असा शिलालेख आहे.
जो नंतर प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्तीने त्याची मालकी दर्शवितो. आत इमारतीत १४ विस्तीर्ण सभागृहे आहेत. त्यापैकी बहुतेक सभागृहे अजूनही बंद आहेत.
फक्त काही सभागृहे देखभालीसाठी कधीकधी उघडली जातात. सध्या ही जागा तीन काळजीवाहू कुटुंबांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते जे तीन दशकांहून अधिक काळ इमारतीचे संरक्षक असल्याचा दावा करतात.
कोठी मीना बाजार छत्रपती शिवाजी महाराजांना कैदेत ठेवले होते. त्या घराचे वर्णन करणाऱ्या ऐतिहासिक नोंदींशी जवळून जुळतो.
मुघल कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राजा जयसिंगच्या छावणीजवळील या वास्तूचे स्थान समकालीन जागेशी जुळते. छत्रपती शिवाजी महाराज १२ मे १६६६ रोजी औरंगजेबला भेटण्यासाठी आग्रा येथे आले होते.
त्यांना औरंगजेबाने त्यांना मुघल सेनापती सिद्दी फौलाद खानच्या ताब्यात तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सुरुवातीला राम सिंहच्या बॅरेकजवळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
परंतु नंतर त्यांना फिदाई हुसेनच्या हवेलीत हलवण्यात आले. जे सध्याचे कोठी मीना बाजार असल्याचे मानले जाते.शिवाजी महाराजांचा कैदेतून सुटका हा भारतीय इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध पराक्रमांपैकी एक आहे.
आजारपणाचे सोंग घेऊन त्यांनी एक कल्पक योजना आखली. स्वतःला आणि त्यांचा मुलगा संभाजी यांना फळांच्या टोपल्यांमध्ये कडक पहारा असलेल्या परिसरातून बाहेर काढले.
या घटनेने शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा अध्यायच घडवलाच नाही तर एक अदम्य योद्धा आणि रणनीतीज्ञ म्हणून त्यांची प्रतिष्ठाही वाढवली.
१६६६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या औरंगजेबाच्या बंदिवासाचा एकेकाळी मूक प्रेक्षक असलेला आग्रा येथील ऐतिहासिक कोठी मीना बाजार आता परिवर्तनासाठी सज्ज झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महान मराठा योद्ध्याशी संबंधित स्थळांचे जतन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला उत्तर प्रदेश सरकारने मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक स्थळाचे रूपांतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना समर्पित भव्य स्मारकात करणार आहे.
भव्य कोठीचे शिवाजी महाराजांच्या स्मारकात रूपांतर करण्याव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारने एक भव्य १२० फूट उंच पुतळा आणि महान मराठा शासकाला समर्पित संग्रहालय देखील प्रस्तावित केले आहे.
