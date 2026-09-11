1980s सोडा! ‘सर्जंट Stubby’चे 100 वर्षांपूर्वीचे ओरिजिनल फोटो पाहा

Dog
1917 मध्ये अमेरिकेतील एका लष्करी छावणीत आलेला हा भटका कुत्रा पुढे सैनिकांचा लाडका बनला.
Stubby
102nd Infantry Regimentच्या सैनिकांनी त्याला ‘Stubby’ नाव दिलं आणि तो युनिटचा अनधिकृत झाला.
17 war
पहिल्या महायुद्धात फ्रान्सच्या रणभूमीवर स्टब्बी सैनिकांसोबत राहिला आणि 17 लढायांमध्ये सहभागी झाला.
Achievmnet
विषारी वायूचा हल्ला ओळखून सैनिकांना सावध करणे आणि जखमी सैनिक शोधणे अशी कामगिरी त्याने केली.
Spy
एका प्रसंगी स्टब्बीने जर्मन हेराचा माग काढून त्याला सैनिक येईपर्यंत पकडून ठेवल्याची नोंद आहे.
Sergeant
या धाडसी कामगिरीनंतर स्टब्बीला ‘सर्जंट’ पद मिळालं आणि तो अमेरिकन सैन्यातील पद मिळवणारा पहिला कुत्रा ठरला.
1926
1926 मध्ये त्याच्या निधनानंतरही स्टब्बीची कहाणी अमेरिकेच्या युद्धइतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध श्वानवीरांच्या कथांपैकी एक राहिली.
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