औरंगजेबाचा बंडखोर मुलगा थेट छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आश्रयाला का आला होता?

Sandip Kapde
१ जून १६८१ हा दिवस मोगल साम्राज्याच्या इतिहासातील अत्यंत धक्कादायक ठरला, कारण औरंगजेबाचा पुत्र शहजादा अकबर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आश्रयाला आला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
शहजादा अकबराने स्वतःच्या वडिलांविरुद्ध म्हणजेच औरंगजेबाविरुद्ध बंड पुकारून मोगल सत्तेलाच मोठे आव्हान दिले होते.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
अकबराच्या बंडामुळे संतप्त झालेल्या औरंगजेबाने त्याला जिवंत किंवा मृत पकडण्यासाठी संपूर्ण साम्राज्य यंत्रणा कामाला लावली.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
मेवाड, मारवाड आणि इतर सीमावर्ती भागांतील सुभेदारांना अकबराचा शोध घेण्यासाठी कठोर आदेश देण्यात आले होते.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
चारही बाजूंनी मोगल सैन्याचा वेढा पडल्याने अकबरासाठी भारतातील सुरक्षित ठिकाणांची संख्या अत्यंत कमी झाली होती.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र आणि छत्रपती संभाजी महाराज हेच अकबरासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरू शकत होते.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
मारवाडचे शूर सेनानी दुर्गादास राठोड यांनी अकबराला दक्षिणेत जाऊन शंभूराजांचा आश्रय घेण्याचा सल्ला दिला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
मोगलांच्या गुप्तहेर जाळ्याला चकवा देण्यासाठी अकबराने अत्यंत गुप्त आणि नियोजनबद्ध मार्ग निवडला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
अकबर अवघ्या ५०० विश्वासू सैनिकांसह वेगाने दक्षिणेकडे निघाला आणि सतत ठिकाणे बदलत पुढे सरकत राहिला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
या पथकाने प्रथम बागलाणची महत्त्वाची सरहद्द पार करून मोगलांच्या नजरेतून स्वतःला दूर ठेवले.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
नाशिक, त्र्यंबकेश्वर परिसर ओलांडल्यानंतर त्यांनी सह्याद्रीच्या कठीण घाटांतून मार्ग काढत तळकोकण गाठला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal
अखेर पाली येथे पोहोचून अकबराने संभाजी महाराजांचा आश्रय घेतला आणि या घटनेमुळे औरंगजेबाचा प्रचंड जळफळाट झाला.
Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm
esakal