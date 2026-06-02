औरंगजेबाचा बंडखोर मुलगा थेट छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आश्रयाला का आला होता?

Sandip Kapde

घटना

१ जून १६८१ हा दिवस मोगल साम्राज्याच्या इतिहासातील अत्यंत धक्कादायक ठरला, कारण औरंगजेबाचा पुत्र शहजादा अकबर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आश्रयाला आला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

बंड

शहजादा अकबराने स्वतःच्या वडिलांविरुद्ध म्हणजेच औरंगजेबाविरुद्ध बंड पुकारून मोगल सत्तेलाच मोठे आव्हान दिले होते.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

संताप

अकबराच्या बंडामुळे संतप्त झालेल्या औरंगजेबाने त्याला जिवंत किंवा मृत पकडण्यासाठी संपूर्ण साम्राज्य यंत्रणा कामाला लावली.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

शोध

मेवाड, मारवाड आणि इतर सीमावर्ती भागांतील सुभेदारांना अकबराचा शोध घेण्यासाठी कठोर आदेश देण्यात आले होते.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

संकट

चारही बाजूंनी मोगल सैन्याचा वेढा पडल्याने अकबरासाठी भारतातील सुरक्षित ठिकाणांची संख्या अत्यंत कमी झाली होती.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

आश्रय

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र आणि छत्रपती संभाजी महाराज हेच अकबरासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरू शकत होते.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

सल्ला

मारवाडचे शूर सेनानी दुर्गादास राठोड यांनी अकबराला दक्षिणेत जाऊन शंभूराजांचा आश्रय घेण्याचा सल्ला दिला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

योजना

मोगलांच्या गुप्तहेर जाळ्याला चकवा देण्यासाठी अकबराने अत्यंत गुप्त आणि नियोजनबद्ध मार्ग निवडला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

प्रवास

अकबर अवघ्या ५०० विश्वासू सैनिकांसह वेगाने दक्षिणेकडे निघाला आणि सतत ठिकाणे बदलत पुढे सरकत राहिला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

सीमा

या पथकाने प्रथम बागलाणची महत्त्वाची सरहद्द पार करून मोगलांच्या नजरेतून स्वतःला दूर ठेवले.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

सह्याद्री

नाशिक, त्र्यंबकेश्वर परिसर ओलांडल्यानंतर त्यांनी सह्याद्रीच्या कठीण घाटांतून मार्ग काढत तळकोकण गाठला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

खळबळ

अखेर पाली येथे पोहोचून अकबराने संभाजी महाराजांचा आश्रय घेतला आणि या घटनेमुळे औरंगजेबाचा प्रचंड जळफळाट झाला.

Shahzada Akbar’s Secret Journey to Sambhaji’s Realm

|

esakal

शंभूराजे डोळ्यासमोर जीवंत होतील.... छत्रपतींचे इंग्रजांनी केलेलं वर्णन वाचा...

chhatrapati sambhaji maharaj | esakal
येथे क्लिक करा