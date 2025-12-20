Shalinitai Patil: शालिनीताई पाटील यांच्याबद्दलची महत्त्वपूर्ण माहिती, फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe

शालिनीताई पाटील -


राज्यातील अनुभवी आणि निर्भीड नेत्या.  राजकारण आणि समाजकारणात ठसा उमटवणारे नेतृत्व.

अनुभवी राजकारणी -


शालिनीताई पाटील या त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणा आणि ठाम भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होत्या.

जन्म आणि कुटुंब -


शालिनीताईंचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील एका सामान्य कुटुंबात झाला.

वसंतदादा पाटील यांच्याशी विवाह -


महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याशी विवाहानंतर शालिनीताईंनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला.

सातारा लोकसभा -


शालिनीताईंनी सातारा लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं.

कोरेगाव मतदारसंघातील यश -


१९९९ ते २००९ या काळात शालिनीताई पाटील साताऱ्यातील कोरेगाव मतदारसंघातून आमदार होत्या.

१९८१ : राजकीय भूकंप -


१९८१ मध्ये अंतुले यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे शालिनीताईंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता

मराठा आऱक्षणासाठी आवाज -

मराठा आरक्षणासाठी तसेच आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाच्या मुद्य्यावर आवज उठवला होता.

